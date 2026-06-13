El juego más tardío de este Mundial 2026 no tiene televisación en México. Cuál es la razón de esta situación.

Australia y Turquía serán los animadores de un compromiso muy curioso en la continuidad de la acción: será el que inicie en horario más tardío en todo este Mundial 2026. Para México será todavía de noche y una propuesta agradable para acompañar la cena, pero para gran parte del continente se desarrollará dentro de la madrugada.

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El enfrentamiento de este sábado en último turno se llevará a cabo a partir de las 22.00 horas del Centro de México, y tendrá como sede al estadio BC Place de Vancouver (Canadá). El duelo entre Australia y Turquía de esta noche completará la primera jornada del Grupo D, que ya han abierto Estados Unidos y Paraguay en el día de ayer.

La particularidad que tendrá este partido del Mundial 2026 tiene que ver con la transmisión internacional del encuentro. En México no se podrá ver por TV abierta, por lo que muchos aficionados se perderán la oportunidad de seguir el partido. El encuentro de fase de grupos sólo tendrá una forma de sintonizarse en territorio nacional.

Turquía, con Arda Guler, sueña con un triunfo en el debut [Foto: Getty]

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El hecho de que no pueda seguirse por televisión abierta tiene que ver con que ViX Premium logró un acuerdo de exclusividad para transmitir varios juegos de este Mundial 2026. Este Australia vs. Turquía no será la excepción, ya que está contemplado dentro de ese pack de partidos que únicamente irán por medio de la plataforma paga.

Para poder observar el Australia vs. Turquía por ViX Premium, habrá que estar suscripto al “Pase Mundial”, una propuesta comercial del sitio para los partidos de la Copa del Mundo. Cabe recordar que si tienes el plan mensual pero no el Pase Mundial, no puedes ver los juegos. Debes estar registrado al PM para poder acceder a las transmisiones.