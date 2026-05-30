¿A qué hora juegan HOY Thuder vs. Spurs por el Juego 7 de las Finales de Conferencia de la NBA?

El último campeón recibe a la franquicia de San Antonio para determinar qué equipo efrentará a New York Knicks en las Finales de 2026.

Se viene el último partido de la apasionante serie entre Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs. El líder y el escolta de la Conferencia Oeste han batallado de igual a igual en las Finales de Conferencia y todo deberá definirse en el Juego 7 de esta noche de sábado.

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New York Knicks ya se consagró campeón del Este y espera por su contrincante en las Finales de los Playoffs de la NBA 2026. Solo dos compiten por ese lugar y el último boleto dorado se disputará este 30 de mayo en el Paycom Center de Oklahoma.

Shai Gilgeous-Alexander y Victor Wembanyama vuelven a chocar por séptima vez en los últimos 13 días, casi dos semanas de tensión en las que se gestó una rivalidad que promete perdurar por la intensidad que se vio a lo largo de toda la serie.

Victor Wembanyama celebra eufóricamente ante Oklahoma City Thunder (Getty Images)

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Horario del Juego 7 entre Oklahoma City Thunder vs. San Antonio Spurs

21:00 horas: Argentina, Brasil, Uruguay.

Argentina, Brasil, Uruguay. 20:00 horas: Bolivia, Chile, Cuba, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela.

Bolivia, Chile, Cuba, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela. 19:00 horas: Colombia, Ecuador, Panamá, Perú.

Colombia, Ecuador, Panamá, Perú. 18:00 horas: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua.