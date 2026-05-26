La serie regresa a Oklahoma City convertida prácticamente en un duelo al mejor de tres partidos. Los Spurs llegan con todo el impulso anímico tras aplastar al Thunder por 103-82 en el Juego 4, una victoria contundente en la que San Antonio dominó desde el aspecto físico y defensivo. Lamentablemente, con el empate de 2-2 ahora pierden a Shai Gilgeous-Alexander.

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Debido a lo ocurrido en el juego anterior, SGA estuvo incómodo y limitado a 19 puntos con 4 pérdidas. El panorama del Thunder dependía enteramente de que su estrella recuperara el ritmo habitual de MVP. Sin embargo, horas antes del duelo se confirmó la noticia que no esperaban recibir al respecto y es que no estaría listo.

¿Qué le pasó a Shai Gilgeous-Alexander?

De acuerdo con la noticia que compartió Brian Caldwell, Shai Gilgeous-Alexander está fuera del Juego 5 debido a una lesión oblicua. Esto es lo que no le permitiría estar el día de hoy y queda como un golpe duro para Oklahoma, ya que justamente dependían de su mejoría y es por ello que tampoco en el duelo anterior pudo destacar.

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El panorama se ve complicado ya que Victor Wembanyama viene de una actuación estelar en el Juego 4 con 33 puntos, 8 rebotes, 5 asistencias y 3 bloqueos. Su agresividad en el perímetro (encestando triples) y su presencia en la pintura están obligando a Chet Holmgren a salir de la zona cómoda, lo que abre espacios para el resto del equipo.

Con esta baja y analizando lo del Juego 4 la baja que hoy presenta el conjunto de Oklahoma sí podría llegar a pesar aunque todo depende de cómo se pueda resolver con esta ausencia.

En síntesis

Shai Gilgeous-Alexander quedó fuera del Juego 5 por una lesión oblicua con Oklahoma.

quedó fuera del Juego 5 por una con Oklahoma. San Antonio empató la serie 2-2 tras vencer al Thunder por 103-82 .

empató la serie 2-2 tras vencer al Thunder por . El jugador Victor Wembanyama lideró el Juego 4 anotando 33 puntos para los Spurs.

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