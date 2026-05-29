San Antonio Spurs empató la serie ante Oklahoma City Thunder: fecha y hora confirmada del Game 7

La franquicia de Texas se impuso por 118-91 y forzó el séptimo juego para definir al campeón de la Conferencia Oeste y al finalista de los Playoffs de la NBA.

Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs están ofreciendo una final de Conferencia que quedará para el recuerdo. El mejor del Oeste en la Temporada Regular (y último campeón de la NBA) enfrenta a su escolta en una serie muy reñida que tendrá que definirse en un Game 7.

Publicidad

Los Spurs lograron imponerse por 118-91 esta noche de jueves en el AT&T Center de San Antonio y llevaron la definición al ansiado séptimo juego. Además, en esta serie se gestó una fuerte rivalidad que promete seguir vigente en los próximos años.

Shai Gilgeous-Alexander conduce ante la marca de Victor Wembanyama (Getty Images)

¿Cuándo es el Game 7 entre Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs?

La hora de la verdad será este sábado 30 de mayo de 2026 en el Paycom Center de Oklahoma. El último campeón buscará el boleto a su segunda final consecutiva en condición de local desde las 18:00 hs (centro de México)

Publicidad

Horario del Game 7 en Latinoamérica:

21:00 horas: Argentina, Brasil, Uruguay.

Argentina, Brasil, Uruguay. 20:00 horas: Bolivia, Chile, Cuba, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela.

Bolivia, Chile, Cuba, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela. 19:00 horas: Colombia, Ecuador, Panamá, Perú.

Colombia, Ecuador, Panamá, Perú. 18:00 horas: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua.

Los Knicks ya esperan en la final

Mientras todas las miradas están posadas en la serie entre Thunder y Spurs, los New York Knicks ya se consagraron campeones del Este luego de barrer a Cleveland Cavaliers (4-0) y esperan por conocer quién será su rival en la final para luchar nuevamente por el anillo.