Buenas noticias para Curry y Warriors: Se confirmó la gravedad de lesión de LeBron James en Los Angeles Lakers

En el campamento de entrenamientos de los Lakers había cierto aroma a preocupación porque LeBron James no se entrenaba con normalidad a la par de sus compañeros, y aunque el objetivo era que llegara al debut contra Golden State Warriors en el primer día de la temporada NBA 2025-26, hay novedades al respecto.

Todo empezó cuando en el primer día de prácticas, LeBron no entrenó con sus compañeros y el entrenador JJ Redick reveló que estaba sufriendo una leve irritación nerviosa en el glúteo. La idea de Los Angeles Lakers era llevar de a poco la preparación de James porque “lleva 22 años de desgaste físico“.

Con la premisa que LeBron James no iba jugar en la pretemporada de la NBA 2025-26, ‘El Rey’ rompió el silencio sobre su estado físico y sostuvo en el podcast ‘Mente en el Juego’ que “uno sufre lesiones a lo largo de la temporada y todavía me estoy recuperando de cosas así. Y ambos sabemos que, con la edad, las lesiones hacen que uno no se recupere tan rápido como se espera“. Entonces… ¿Le alcanza para el partido inaugural de la temporada contra Golden State Warriors?

¿Juega contra Warriors? Se confirmó la gravedad de lesión de LeBron James

LeBron no jugo en la derrota vs Warriors de pretemporada. (Foto: Getty Images)

“LeBron James será reevaluado en aproximadamente 3-4 semanas por ciática en su lado derecho, anunciaron los Lakers”, publicó el periodista Dave McMenamin, de ESPN, para confirmar que ‘El Rey’ no jugará contra Warriors el martes 21 de octubre a las 22:00 ET. ¡Buenas noticias para Stephen Curry!

LeBron volvería a jugar con Los Angeles Lakers en este partido de la NBA 2025-26

Ante la gravedad de la lesión de LeBron James, se estima que se perdería entre cinco y nueve juegos de Los Angeles Lakers en la temporada 2025-26. Esto quiere decir que el escenario más optimista lo tiene regresando para el juego contra Memphis Grizzlies el viernes 31 de octubre a las 21:30 ET. En el caso que se dé el peor escenario, Bron regresaría hasta el sábado 8 de noviembre a las 21:00 ET cuando enfrenten a Atlanta Hawks.

