Curry y Butler, los aprobaron: Los cuatros jugadores que Warriors firmaría como refuerzos

La jornada deportiva del 15 de septiembre en la NBA tuvo a Golden State Warriors como principal protagonista. No solo se conoció la nueva oferta al jugador que los tiene frenados para hacer movimientos en la temporada baja, también salieron a la luz los cuatro jugadores que firmarían como refuerzos para la campaña 2025-26.

¡Stephen Curry y Jimmy Butler ya los aprobaron! Los periodistas Shams Charania y Anthony Slater, de ESPN, publicaron que los Warriors le ofrecieron $75.2 millones de dólares a Jonathan Kuminga por tres años con una opción del equipo para continuar con sus servicios en esa última y tercera temporada.

A la espera de la respuesta de Kuminga que va a definir lo que pueda hacer Golden State Warriors en cuanto a contrataciones, hay cuatro nombres que empiezan a sonar con fuerza para reforzar el plantel del equipo de San Francisco que solo tiene cubiertos nueve de los15 puestos del plantel para la temporada NBA 2025-26.

Los 4 jugadores que Warriors firmaría como refuerzos para Curry y Butler

Curry y Butler jugarán su primera temporada completa en Warriors. (Foto: Getty Images)

“Los Warriors han planeado al menos usar a su jugador de nivel medio que paga impuestos, Al Horford es el objetivo, y han mantenido conversaciones intensas con los veteranos De’Anthony Melton, Gary Payton II y Seth Curry, según fuentes. Es por eso que Curry, Butler y Green no están agitando entre bastidores. Conocen la estrategia, según fuentes, y han aprobado ese resultado anticipado“, informaron Shams Charania y Anthony Slater, de ESPN.

¿Cuándo inicia la próxima temporada de la NBA para Golden State Warriors?

A la espera de saber si van a llegar los cuatro refuerzos que suenan, Al Horford, Seth Curry, Gary Payton II y De’Anthony Melton, Golden State Warriors llegaría con otro calibre si esto se da para el primer partido de la temporada NBA 2025-26 cuando enfrenten a Los Angeles Lakers el martes 21 de octubre a las 22:00 ET.

