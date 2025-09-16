Sorprendió a toda la NBA: El único jugador que puede impedir el retiro de LeBron James

El retiro de LeBron James de la NBA parece estar cada vez más cerca, y aunque se llegó a filtrar el tiempo estimado que le quedaría en el mejor baloncesto del mundo, ahora se conoció el único jugador que podría cambiar esta narrativa.

¡Sorprendió a toda la NBA! LeBron tomó la decisión de no firmar por más de un año y hacer uso de la opción que tenía por $52.6 millones de dólares para jugar una temporada más en Los Angeles Lakers. ¿Esto estará conectado al retiro de James?

La cuenta de Instagram de ‘SportsCenter’, de ESPN, publicó un video en el que LeBron James revelaba durante una cena en New York cuándo su esposa, Savannah James, quiere que se retire de la NBA. “Ella quiere que me retire en el próximo año o algo así”, señaló ‘El Rey’, pero habría un jugador que podría impedirlo.

Publicidad

Publicidad

El único jugador que puede alargar la carrera de LeBron e impedir el retiro

LeBron James jugará la temporada 23 en la NBA. (Foto: Getty Images)

“Creo que LeBron jugará una o dos temporadas más a menos que los Lakers lo ganen todo el año que viene. Bryce James (uno de los hijos de LeBron) será elegible para el draft de 2026. Se rumorea que LeBron también quiere jugar con él. Veremos qué pasa, pero no me imagino a LeBron retirándose después de la próxima temporada. Sigue siendo un jugador demasiado bueno como para simplemente irse. A menos que su producción baje drásticamente o que los Lakers ganen el campeonato, creo que LeBron jugará en la temporada 2026-27”, le dijo un ejecutivo anónimo de la NBA al portal ‘Lakers Daily’.

ver también ¿Se rompe el camerino? Esto piensa LeBron de Doncic tras conocer que le quitó el liderazgo en Lakers

Lo que haría LeBron James después de dejar la NBA

Luego de conocerse que LeBron James estaría interesado en formar otra liga de baloncesto para competirle a la NBA, Brian Windhorst, de ESPN, redobló la apuesta sobre lo que puede pasar cuando ‘El Rey’ deje la NBA: “Sigo oyendo a la gente decir: ‘Este podría ser el último año, este podría ser el último año’. Mira, lo han relacionado con la posibilidad de jugar en otras ligas. No lo sé, quizás. Pero si se mantiene sano, no veo que LeBron James baje de ritmo”.

Publicidad

Publicidad