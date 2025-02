Los que más sufrieron la salida de Luka Doncic de Dallas Mavericks fueron los propios aficionados, dado que no cuentan con su máxima figura, la cual será muy difícil de reemplazar. La partida del esloveno sorprendió a todos, ya que era considerado el jugador más importante del equipo. A pesar de la tristeza de los seguidores, la decisión de dejarlo ir vino directamente de los directivos de la franquicia.

Este martes, Dončić se midió contra su ex equipo y, aunque la situación no fue fácil, se destacó como una de las grandes figuras de su nuevo equipo en la victoria 107 a 99. El esloveno convirtió un doble-triple, lo que dejó a los aficionados de Los Angeles Lakers enloquecidos, quienes ya le han tomado mucho cariño. La emoción por su desempeño fue palpable, y los fanáticos lo recibieron con gran entusiasmo.

Luka Doncic frente a Dallas (Getty Images)

Sin embargo, el próximo 10 de abril, Doncic se enfrentará nuevamente a los Mavericks, pero esta vez regresará a su antigua casa. Seguramente, recibirá un recibimiento hostil por parte de los seguidores de Dallas debido a su salida repentina al equipo angelino. La expectación por este partido es alta, y los aficionados esperan ver cómo se desarrolla el encuentro.

En NBA Central revelaron que Dallas tuvo un motivo principal para dejar ir a Dončić. Según la información de The Athletic, algunos aspectos del comportamiento del jugador fueron claves en la decisión. “No nos engañemos, quienes presenciaron los últimos días de Doncic en Dallas no pintan un retrato halagador del profesionalismo de este joven de 25 años“, destacaron.

Se le mencionó como un jugador “vago” y se habló de los problemas de peso que eran una frustración frecuente entre las paredes de la franquicia. Además, se mencionaron los hábitos sociales de Doncic, como su gusto por la cerveza y la cachimba, los cuales han sido un punto de preocupación para varios en la NBA desde sus días como estrella del Real Madrid a los 19 años.

Declaraciones de Luka Doncic tras su partido ante Dallas

“No sé cómo explicarlo. Creo que el primer cuarto, el segundo cuarto, no sé qué estaba pasando. Era simplemente diferente. Ni siquiera puedo explicar cómo me sentí… El cierre (del traspaso) va a tardar un poco, creo… No es lo ideal, pero como dije, me alegro de que este partido haya terminado. Hay muchas emociones, pero vamos poco a poco, y cada día es mejor”, confesó el esloveno tras el encuentro.

