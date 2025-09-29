LeBron James dejó claro si le va a pedir a Lakers un traspaso para ir a Warriors

Todo parece indicar que el traspaso bomba que se estaba cocinando en la NBA, por ahora, no va a pasar. LeBron James fue la gran sensación en el día de medios de los Lakers para la temporada 2025-26 y dejó claro si le va a pedir al equipo de Los Ángeles un traspaso para ir a Golden State Warriors.

Luego de que Rich Paul, agente de LeBron, afirmara que James quiere competir por un campeonato y por eso quiere estar en un equipo contendiente al título, el rumor de un posible traspaso a los Warriors se incrementó.

Con esta premisa instalada, Jake Fischer, periodista del portal ‘The Athetlic‘, redobló la apuesta e informó que Golden State Warriors llamó en varias ocasiones a Los Angeles Lakers durante los últimos 18 meses para hacer intercambio por LeBron James. ¿Y qué piensa ‘El Rey’ al respecto?

¿Un traspaso a Golden State Warriors? LeBron James lo dejó todo claro

LeBron James y el logo de los Warriors. (Foto: Getty Images)

LeBron James no solo confesó en el día de medios que está satisfecho por el roster que conformaron los Lakers luego de instalarse que tenía el deseo de jugar en un equipo contendiente al título, ‘El Rey’ también descartó un traspaso a los Warriors confesando qué lo motiva para quedarse toda la temporada en el equipo de Los Angeles: “Una temporada completa con Luka. De verdad. Como si tuviera una temporada completa con Luka. Viendo lo que Luka estaba haciendo en el EuroBasket este verano. Todo el mundo habla de su físico y de lo bien que está en forma y todo eso. Otra temporada con el cuerpo técnico. Tuvimos un año, el primer año, con JJ Redick y su cuerpo técnico. Así que tenemos otro año completo de eso. Podemos empezar desde el primer día. Obviamente, fue una transición difícil traer a Luka, como a mitad de camino o lo que sea, y tratar de entenderlo y todos entendiéndonos mutuamente. Lo mejor de este año es que empezamos ahora mismo. El primer día, en el campamento de entrenamiento, conocemos el sistema, sabemos lo que queremos hacer”.

LeBron James no puede ser intercambiado por Lakers debido a este motivo

No solo LeBron se mostró conforme con la idea de jugar toda la temporada en Los Angeles Lakers, resulta y acontece que el contrato que tiene cuenta con una cláusula de no intercambio que solo el mismo James puede quitar para que se dé el traspaso a otro equipo. Este vínculo acaba al final de la próxima temporada NBA.

