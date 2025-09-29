Es tendencia:
Mientras Lakers anunció un nuevo refuerzo, Warriors confirmó a estos dos nuevos jugadores

Mientras LeBron James suma un nuevo compañero en Lakers, Stephen Curry recibió dos refuerzos inesperados en Warriors.

Por Julio Montenegro

LeBron James y Stephen Curry tienen 4 títulos en la NBA cada uno.
En el mundo de la NBA ya se empieza a sentir el aroma de una nueva temporada y los equipos ajustan las últimas piezas de los rosters. Los Angeles Lakers y Warriors, dos de los protagonistas con los anuncios que hicieron por sus nuevos refuerzos.

Los Lakers fueron uno de los primeros equipos en empezar a incorporar jugadores de cara a la temporada 2025-26 y firmaron como refuerzos estelares para LeBron James y Luka Doncic a Jake LaRavia, Marcus Smart y DeAndre Ayton. ¡Ahí no iban a parar las nuevas caras!

Golden State Warriors permaneció por gran parte de la agencia libre de la NBA 2025-26 como el único equipo que no había hecho un solo movimiento, pero los refuerzos empezaron a llegar con los anuncios de la firma de dos nuevos jugadores para la próxima temporada.

Este es el nuevo refuerzo que anunció Los Angeles Lakers

Los Angeles Lakers han firmado al base Nick Smith Jr. con un contrato doble vía. En consecuencia, el equipo ha despedido al centro Kylor Kelley. Smith Jr. jugó 60 partidos (27 como titular) con los Charlotte Hornets en la temporada 2024-25, promediando 9.9 puntos, 21 rebotes y 2.4 asistencias en 22.8 minutos”, publicó el equipo californiano sobre el jugador que podrá jugar 50 de los 82 partidos de la temporada por su tipo de contrato.

LeBron se queda sin un compañero: El jugador que Lakers despidió a tan solo días del inicio de los entrenamientos

Los dos nuevos jugadores que anunció Golden State Warriors

Luego de confirmarse los acuerdos con el pívot Al-Horford y el escolta De’Anthony Melton, Golden State Warriors anunció por medio de su cuenta de X que firmaron a Gary Payton II, se había convertido en agente libre, y a Will Richard, el novato que habían elegido con el pick 56 del NBA Draft 2026, como nuevos refuerzos para Stephen Curry, Jimmy Butler y compañía.

julio montenegro
Julio Montenegro
