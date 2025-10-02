El entrenador de los Lakers le cantó la tabla a LeBron y Doncic: “No sé si les gusto ahora mismo”

El inicio de la temporada NBA 2025-26 empieza a asomarse por la vuelta de la esquina y el campamento de entrenamientos de los Lakers empezó con una alta dosis de picante. No solo hay novedades importantes en la lista de lesionados, el entrenador JJ Redick sorprendió cantándole la tabla a LeBron James, Luka Doncic y compañía.

Luego de la primera práctica, Redick reveló que LeBron “está lidiando con una leve irritación nerviosa en el glúteo” y no está confirmada su presencia en alguno de los seis juegos que tendrán Los Angeles Lakers en la pretemporada.

Y eso no fue todo. A los nombres de Gabe Vincent, Marcus Smart y Adou Thier. quienes entrenan diferenciado porque se están recuperando de distintas lesiones, se sumó la incapacidad de Maxi Kleber, quien sufrió una lesión en uno de los cuádriceps y tendrá varios días de recuperación. ¿Faltaba algo más? ¡Claro que sí!

“Puedo decir que estamos en mejor forma de la que estábamos hace tres días. Siento que este grupo está hablando más de lo que lo hacía hace tres días, algo de lo que hablamos antes de la práctica. Estamos intentando construir algo. Estamos tratando de llegar de un punto A a un punto B muy lejano y esto llevará tiempo, pero el compromiso diario es lo importante. Los chicos han estado geniales los tres días”, dijo JJ Redick antes de enviarle un contundente mensaje a LeBron James, Luka Doncic y compañía.

La advertencia que les hizo el entrenador de Lakers a LeBron, Doncic y compañía

Redick, LeBron y Doncic van por el título 18 de Lakers. (Foto: Getty Images)

El entrenador de Los Angeles Lakers no solo le cantó la tabla a sus jugadores finalizando el entrenamiento del 2 de octubre con una serie de sprints por toda la cancha más otros ejercicios físicos, también les dejó un contundente mensaje después de la alta exigencia física: “No sé si les gusto ahora con lo que acabamos de terminar la práctica, pero la parte física de eso me pareció genial, estos chicos, su compromiso con la carrera, su compromiso siendo físico en cuanto a la ejecución y todo ese juego en vivo para un grupo que no ha estado junto, diría que está muy por encima del promedio”.

El primer rival de Los Angeles Lakers en la temporada NBA 2025-26

Con el objetivo que LeBron James llegue en condiciones para ese primer partido de la temporada NBA 2025-26, Los Angeles Lakers ya saben que debutan contra Golden State Warriors el martes 21 de octubre a las 22:00 ET en el estadio Crypto.com Arena.

