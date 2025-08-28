El gesto de Lakers con Doncic que lo confirma como la estrella del equipo, por encima de LeBron

En el universo de Los Angeles Lakers siempre han existido figuras que marcan épocas. Magic Johnson, Kobe Bryant o actualmente LeBron James son un claro ejemplo de ello. El peso de portar la camiseta púrpura y dorada es más que deportivo: es un legado. Ahora, la franquicia angelina parece estar escribiendo un nuevo capítulo: la era Luka Doncic.

Los Ángeles, ciudad acostumbrada al brillo y a los grandes nombres, ha visto cómo en los últimos meses se gestaba una transición silenciosa pero contundente. LeBron James, todavía vigente y determinante, empieza a compartir los reflectores con el base esloveno, llamado a liderar la franquicia durante la próxima década.

Las señales han sido claras. Su llegada mediante un traspaso histórico y la posterior renovación millonaria ya dejaban en evidencia que el proyecto giraba alrededor suyo. Sin embargo, lo que ocurrió en los últimos días terminó por confirmar que, dentro de los Lakers, el orden de jerarquías cambió pensando en la próxima temporada regular de la NBA.

Antes del inicio del EuroBasket 2025, Doncic se preparaba con la selección de Eslovenia para afrontar el torneo continental. Hasta ahí, nada fuera de lo habitual. Lo extraordinario fue lo que sucedió en su última práctica según información de Dan Woike: la presencia inesperada de la gobernadora de los Lakers, Jeanie Buss, y del presidente de operaciones de baloncesto, Rob Pelinka, quienes viajaron más de 6.000 millas para acompañarlo en persona.

Luka Doncic en el entrenamiento con Eslovenia (GETTY IMAGES)

El gesto no fue menor. En una liga donde las franquicias suelen mostrarse reacios frente a la participación internacional de sus figuras -por el riesgo de lesiones y la sobrecarga física-, los Lakers hicieron exactamente lo contrario: viajaron hasta Europa para mostrar un respaldo absoluto. “Queríamos dejar claro que apoyamos lo que hace por su país”, explicó Pelinka.

Con este movimiento, la organización envía un mensaje inequívoco: Luka no solo es el presente de los Lakers, sino también su máximo estandarte, incluso por encima de LeBron James. El futuro de la franquicia se escribe con el talento del esloveno como protagonista indiscutido, y este gesto lo confirma de manera definitiva.

