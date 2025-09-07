El inédito método de preparación de Cooper Flagg, pick n1 del Draft de la NBA, para su debut con Mavericks

La temporada regular 2025-26 de la NBA está cada vez más cerca de comenzar y los aficionados están ansiosos por ver en acción a Cooper Flagg. Este alero de 18 años fue elegido en el pick n1 del Draft por Dallas Mavericks y hay grandes expectativas por todo lo que mostró en Duke. Ahora bien, en las últimas horas se dio a conocer un extraño método que utiliza el oriundo de Newport para prepararse.

Según Ronnie Singh, director de marketing digital de NBA 2K, Flagg ha estado jugando al videojuego NBA 2K26 a modo de preparación para probar cómo encajaría en el equipo al lado de Kyrie Irving y Anthony Davis, así como también sin Kyrie, quien se recupera de una grave lesión de ligamento cruzado anterior.

“He estado hablando mucho con Cooper Flagg estas últimas semanas, y ya está intentando definir cómo encajará en ese equipo jugando con él el NBA 2K26, integrado con Kyrie Irving y Anthony Davis. Puede que no juegue con Kyrie ni un minuto, así que es genial que pueda simularlo, ver cómo es el movimiento sin balón. Nuestra IA es buenísima. Simula la auténtica experiencia de estar en la cancha“, le contó Singh a Alder Almo, de Heavy Sports.

Tomando en cuenta que Irving volvería a finales de temporada, Dallas Mavericks tendrá un importante desafío para suplir su baja y necesitará del aporte Flagg de inmediato. ¿Podrá Jason Kidd sacarle jugo a Cooper para devolver a los Mavs a las primeras planas de la Conferencia Oeste?

Cooper Flagg fue elegido en el pick n1 del Draft 2025 (GETTY IMAGES)

LeBron James tiene un buen augurio con Coope Flagg

En junio, ‘The King’ se refirió al Pick n1 del Draf 2025 como “un tipo que puede hacer muchísimas cosas en la cancha. Puede jugar con balón, puede jugar sin balón. Su tiro va a seguir mejorando. Súper atlético, rápido segundo salto”. Estas declaraciones de LeBron se dieron en su podcast Mind the Game y también resaltó la importancia de llegar a una franquicia consolidada.

“Tiene la ventaja, a diferencia de mí, de llegar a un equipo que ya está consolidado, con tipos del Salón de la Fama – Klay Thompson, Anthony Davis, Kyrie Irving – desde el inicio. Un entrenador del Salón de la Fama, Jason Kidd”, aseguró James. Y cerró sobre Flagg: “Creo que va a ser increíble”.