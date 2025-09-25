El programa ‘El Larguero’, de la Cadena Ser, se dio el lujo de contar con Scottie Pippen como invitado de lujo en la noche del miércoles. Este antiguo alero de la NBA se convirtió en leyenda luego de conformar aquel equipo de Chicago Bulls que consiguió seis anillos con Michael Jordan a la cabeza.

Pippen fue una pieza fundamental de los Bulls y conformó una sociedad para el recuerdo junto a MJ. Sin embargo, la relación entre ambos se debilitó luego del estreno de la docuserie ‘The Last Dance’. Scottie se sintió infravalorado y no se sintió a gusto con cómo mostraron su conflicto contractual con la franquicia de Chicago.

De hecho, en su libro ‘Unguarded’ -publicado en 2021-, Pippen escribió al respecto: “Michael fue egoísta. El documental no nos dio el crédito que merecíamos por ayudarlo a convertirse en el mejor jugador de todos los tiempos”. No obstante, en la citada entrevista con el programa español parece haber cambiado de opinión sobre el GOAT de la NBA.

Al recibir la famosa pregunta sobre el mejor de todos los tiempos, Scottie contestó: “Hay que mirar al baloncesto en su totalidad. El baloncesto es un deporte de equipo y hay que analizar el éxito colectivo, no individual. Necesitas un equipo para poder triunfar. No podría decir quién es el mejor de la historia“. Esto fue interpretado como un claro dardo a Jordan por todos los antecedentes antes mencionados.

Acto seguido, postuló algunos nombres: “Bill Russell, podría decir Kareem Abdul Jabbar, podría decir Magic Johnson… No creo que los anillos describan la grandeza. Kobe Bryant o LeBron James han tenido grandes carrera. LeBron es increíble, Kobe puede ser mejor o no… no hay ningún mejor jugador de la historia”. Fue entonces puso un ejemplo de la NFL: “No puedes decir que (Tom) Brady es el mejor jugador de la historia porque sin la defensa no serían posible sus éxitos“.

Sin embargo, más adelante le dedicó unas palabras a Michael Jordan: “Era un gran compañero, su nivel de talento era mucho mejor que todos los demás. Era una persona que siempre quería ganar y tener éxito, al igual que el resto de jugadores de los Bulls. Teníamos una muy buena relación, trabajábamos muy duro y hacíamos lo posible para ganar lo máximo posible. Pasamos muchos años juntos, con lo cual nos motivaba ser mejores y superarnos a nosotros mismos”.

Scottie Pippen, hexacampeón de la NBA (GETTY IMAGES)

El candidato de Scottie Pippen para ganar la NBA 2025-26

En la misma entrevista le consultaron a Scottie Pippen por el favorito para ganar el anillo en la nuva temporada de la NBA. Para sorpresa de muchos, se decantó por el bicampeonato de OKC. “Los Oklahoma City Thunder son los grandes favoritos para volver a ganar la NBA porque siguen teniendo hambre”, explicó el legendario alero.

