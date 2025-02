Todos los fanáticos de la NBA están más que ilusionados con la enorme dupla que se formó y que dará que hablar en este 2025. Hablamos nada más ni nada menos que de LeBron James y Luka Doncic, quienes tienen todo para triunfar juntos y llevar a Los Ángeles Lakers a quedarse con un nuevo anillo esta temporada.

La espera se hizo larga, pero finalmente el esloveno tuvo la oportunidad de debutar por primera vez con la camiseta de los Lakers en lo que fue la contundente victoria de su equipo por 132 a 113 frente a Utah Jazz. Si bien todavía está en un proceso de adaptación, jugó un partido bastante interesante.

Doncic vivió una noche mágica en la que la afición lo recibió de la mejor manera, y hasta sus propios compañeros entraron en calor con el número 77 que llevará en su espalda durante toda la temporada. Mientras tanto, LeBron James le dejó un mensaje previo a su debut.

“Se tú mismo, jugá como vos sabés, el equipo se va a acomodar”, le dijo LeBron para quitarle un poco los nervios de lo que iba a ser su primera actuación desde que fichó por los Lakers en este 2025. Esas palabras le sirvieron para desenvolverse de la mejor manera.

LeBron y Doncic juntos por primera vez (Getty Images)

Desde Dallas apuntaron contra Luka Doncic

Patrick Dumont, dueño de la franquicia de los Mavericks, se mostró molesto por la salida del esloveno y no dudó en expresar su descontento: “Si miras a los grandes de la liga como Jordan, Bird, Kobe, Shaq, trabajaron duro todos los días, con un solo enfoque: ganar. No funciona si no tienes eso. Y si no tienes eso, no deberías ser parte de los Dallas Mavericks“.

Además, también le dejó otra picante frase que fue dirigida hacía el esloveno que justamente salió de manera sorpresiva de Dallas para llegar a Lakers en esta nueva temporada de NBA: “Si quieres tomarte unas vacaciones, no lo hagas con nosotros”.

