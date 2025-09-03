Es tendencia:
logotipo del encabezado
NBA

El mensaje inesperado de Jimmy Butler que dejó sin palabras a Stephen Curry

Jimmy Butler sorprendió a todos en la NBA con un mensaje inesperado que dejó sin palabras a Stephen Curry.

Por Julio Montenegro

Butler y un mensaje inesperado que dejó sin palabras a Curry
Butler y un mensaje inesperado que dejó sin palabras a Curry

Cada vez falta menos para ver la primera temporada completa en la NBA del nuevo Big-3 de Golden State Warriors, y para empezar a palpitar lo que pueden hacer, Jimmy Butler hizo una publicación que dejó sin palabras al mismísimo Stephen Curry.

Antes de la fecha límite de intercambios de la temporada pasada, Warriors sacudió la liga e hizo un traspaso para firmar a Butler. ¿Cómo les fue? Pasaron de estar fuera de las posiciones de clasificación a los NBA Playoffs a llegar hasta las semifinales de la Conferencia Oeste.

Con Jimmy Butler en cancha, Golden State Warriors tuvo una marca de 23 victorias y siete derrotas. En vísperas de mejorar ese registro, el alero no pierde el tiempo, ya empezó a entrenar con Draymond Green y compartió una advertencia a todos los rivales de la NBA que hizo reaccionar a Stephen Curry.

Publicidad

Jimmy Butler y un mensaje inesperado que dejó sin palabras a Stephen Curry

Curry y Butler las estrellas de los Warriors. (Foto: Getty Images)

Curry y Butler las estrellas de los Warriors. (Foto: Getty Images)

“Lo que dijo Draymond Green en la última diapositiva”, fue el mensaje que Butler publicó en Instagram para que Curry se quedara sin palabras y reaccionara con dos emojis: unos ojos y unas manos celebrando. ¿A qué se refería Jimmy Butler? A la siguiente advertencia que hizo Green: “Estamos a unas seis semanas de distancia, justo donde necesito estar, cariño… Y vamos a conseguir esa mierd… este año”.

Post de Butler que hizo reaccionar a Curry

Post de Butler que hizo reaccionar a Curry. (Foto: Instagram / @jimmybutler)

Publicidad
Luego de sonar para Warriors y Lakers, se confirmó en dónde jugará Giannis Antetokounmpo

ver también

Luego de sonar para Warriors y Lakers, se confirmó en dónde jugará Giannis Antetokounmpo

¿Cuándo empieza la temporada NBA 2025-26 para Golden State Warriors?

La NBA decidió que Golden State Warriors juegue en el primer día de la temporada 2025-26 al programar el partido contra Los Angeles Lakers de LeBron James, Luka Doncic y compañía, para el martes 21 de octubre a las 22:00 ET en el estadio Crypto.com Arena.

Encuesta

¿Cuántas victorias tuvo Golden State Warriors con Jimmy Butler en la temporada pasada?

YA VOTARON 0 PERSONAS

julio montenegro
Julio Montenegro
Lee también
El traspaso que sacudiría la NBA: Butler a Lakers y LeBron a Warriors
NBA

El traspaso que sacudiría la NBA: Butler a Lakers y LeBron a Warriors

Buenas noticias para Curry y Butler: Los 4 refuerzos que Warriors tiene listos
NBA

Buenas noticias para Curry y Butler: Los 4 refuerzos que Warriors tiene listos

Esto dijo Curry tras el cruce que tuvieron Jimmy Butler y Green
NBA

Esto dijo Curry tras el cruce que tuvieron Jimmy Butler y Green

¿Se queda en Toluca? Marcel Ruiz contó la verdad sobre su futuro y la no-salida a Inglaterra
Toluca FC

¿Se queda en Toluca? Marcel Ruiz contó la verdad sobre su futuro y la no-salida a Inglaterra

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo