El mensaje inesperado de Jimmy Butler que dejó sin palabras a Stephen Curry

Cada vez falta menos para ver la primera temporada completa en la NBA del nuevo Big-3 de Golden State Warriors, y para empezar a palpitar lo que pueden hacer, Jimmy Butler hizo una publicación que dejó sin palabras al mismísimo Stephen Curry.

Antes de la fecha límite de intercambios de la temporada pasada, Warriors sacudió la liga e hizo un traspaso para firmar a Butler. ¿Cómo les fue? Pasaron de estar fuera de las posiciones de clasificación a los NBA Playoffs a llegar hasta las semifinales de la Conferencia Oeste.

Con Jimmy Butler en cancha, Golden State Warriors tuvo una marca de 23 victorias y siete derrotas. En vísperas de mejorar ese registro, el alero no pierde el tiempo, ya empezó a entrenar con Draymond Green y compartió una advertencia a todos los rivales de la NBA que hizo reaccionar a Stephen Curry.

Jimmy Butler y un mensaje inesperado que dejó sin palabras a Stephen Curry

Curry y Butler las estrellas de los Warriors. (Foto: Getty Images)

“Lo que dijo Draymond Green en la última diapositiva”, fue el mensaje que Butler publicó en Instagram para que Curry se quedara sin palabras y reaccionara con dos emojis: unos ojos y unas manos celebrando. ¿A qué se refería Jimmy Butler? A la siguiente advertencia que hizo Green: “Estamos a unas seis semanas de distancia, justo donde necesito estar, cariño… Y vamos a conseguir esa mierd… este año”.

Post de Butler que hizo reaccionar a Curry. (Foto: Instagram / @jimmybutler)

¿Cuándo empieza la temporada NBA 2025-26 para Golden State Warriors?

La NBA decidió que Golden State Warriors juegue en el primer día de la temporada 2025-26 al programar el partido contra Los Angeles Lakers de LeBron James, Luka Doncic y compañía, para el martes 21 de octubre a las 22:00 ET en el estadio Crypto.com Arena.