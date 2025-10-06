Esto hizo LeBron James con su hijo luego de que Curry lo dejara mal parado en la derrota de Lakers

Fue uno de los grandes ausentes del primer juego de la pretemporada de la NBA que se llevó gran parte de reflectores, pero eso no impidió que LeBron James diera de qué hablar luego de la derrota de los Lakers contra Golden State Warriors. Su hijo Bronny y Stephen Curry, los otros protagonistas de esa historia.

JJ Reddick, entrenador de Los Angeles Lakers, les había dicho a los medios que el plan con LeBron era que llegara al primer partido de la temporada y no garantizaba que iba a jugar en la pretemporada porque “lleva 22 años de desgaste físico y está lidiando con una leve irritación nerviosa en el glúteo”.

Con LeBron James en la banca, Stephen Curry tuvo un inicio encendido en la victoria 111 a 103 puntos contra los Lakers y recibió el balón cuando Bronny James lo estaba marcando durante el primer cuarto. En ese momento, apareció el mejor tirador de la historia de la NBA con un jugador de segundo año que no paran de criticar. ¿El resultado?

La decisión de LeBron con su hijo luego de que Curry lo dejara mal parado en la NBA

La jugada de Curry contra Bronny James. (Foto: captura de pantalla)

Lejos de quedarse con lo mal que la pasó Bronny defendiendo a Curry, lo que hizo LeBron fue presumir la volcada que tuvo su hijo en la derrota contra Golden State Warriors y que hasta la misma NBA publicó en Instagram con miles de reproducciones.

Historia de LeBron sobre Bronny vs. Warriors. (Foto: Instagram / @kingjames)

Este es el salario del hijo de LeBron James en Los Angeles Lakers

Luego de ser elegido con el pick 55 del NBA Draft 2024, Bronny James firmó un contrato de cuatro años con Los Angeles Lakers a cambio de $7.8 millones de dólares. En la temporada 2025-26, el hijo mayor de LeBron ganará un salario de más de US$1.9 millones.

