Kevin Durant se cruza con un aficionado en redes sociales: “¿Por qué me haces bullying?”

Kevin Durant fue uno de los grandes protagonistas del vigente mercado de pases de la NBA con su traspaso a Houston Rockets luego de lo que fue su última etapa en Phoenix Suns. Es un hecho que los ojos de los aficionados estarán posados en KD en el inicio de la Temporada Regular, pero no hizo falta esperar hasta octubre para que el nombre del alero sea noticia.

Publicidad

Publicidad

En las últimas horas, Durant estuvo en boca de todos por un cruce que protagonizó con un aficionado de la NBA en redes sociales. Puntualmente, un usuario verificado de X con 14 mil seguidores lanzó una crítica contra Kevin y lo acusó de hacerle bullying a “personas normales”, pero el oriundo de Washington D. C. no se quedó callado.

“¿Cuándo ha acosado Michael Jordan a una persona común en el mundo real como lo hace @KDTrey5 (nombre del usuario de Kevin Durant)? No a otro atleta profesional o rapero, sino a una persona común y corriente al azar”, comenzó diciendo el usuario @AirJordans2323 como comentario a un video de Michael Jordan disfrutando en una fiesta.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

En el mismo escrito, también lanzó contra LeBron James: “¿Cuándo hizo MJ que expulsaran a un fan que lo abucheaba como lo hace el sobrevalorado @KingJames? MJ es un hombre del pueblo”. Para sorpresa de muchos, Durant respondió en la caja de comentarios.

ver también Ni Michael Jordan, ni Stephen Curry: el mejor jugador de la historia de la NBA para LeBron James

La respuesta de Kevin Durant

“¿Por qué me haces bullying?”, contestó KD. Estas palabras no tardaron en viralizarse, tanto así que superó las 219 mil visualizaciones y los 4 mil ‘me gusta’. Además, miles de usuarios contestaron al comentario de Durant con mensajes de apoyo y críticas por igual; mientras que el autor original del escrito original no se pronunció.

Publicidad

Publicidad

Esta situación no pasó a mayores y ahora habrá que esperar un poco menos de dos meses para ver a Durant haciendo lo que mejor sabe hacer. Su debut con los Houston Rockets está previsto para el martes 21 de octubre de 2025, día en el que disputarán el partido inaugural de la temporada ante los últimos campeones, Oklahoma City Thunder.

Este partido traerá mucha cola para cortar, ya que Durant solía ser querido en OKC hasta que se marchó a Golden State Warriors en busca de su primer anillo luego de varios intentos fallidos. Ahora, los Thunders lograron el campeonato de la mano de Shai Gilgeous-Alexander.