El mundo del deporte está lleno de casos que plantean hipótesis que nunca encuentran una solución. Al amante del futbol, basquetbol, boxeo, lo que sea, le encanta pensar en ‘qué hubiera pasado si’ y esto no hace más que generar más dudas. Una de las grandes incógnitas está instalada en intentar dilucidar si Michael Jordan hubiese tenido tanto éxito en la NBA actual, liderada hace años por LeBron James y Stephen Curry.

En este caso, la investigación fue dejada en manos de la Inteligencia Artificial para que, con sus herramientas, explique de la mejor manera posible si Su Majestad hubiese estado cerca de conseguir seis anillos de la mejor liga del mundo como lo consiguió en su época dorada sobre la duela. En ese sentido, lo que explicó la tecnología es que es importante analizar el contexto de juego que se vive hoy, a comparación de las décadas de los 80 y 90.

Sin embargo, el hecho de reconocer a Jordan como una de las mentes más dominantes y ambiciosas en la historia del deporte, lo coloca como un depredador en cualquier época, que hubiese hecho lo necesario para brillar aunque estuviese rodeado de estrellas. Con todas esas ideas, la Inteligencia Artificial concluyó en que Jordan hubiese ganado entre cuatro y ocho anillos en caso de haber jugado en el presente.

La comparación con LeBron se vuelve inevitable para intentar terminar con el debate de quien es el mejor de la historia. Aunque cada uno pueda tener su favorito, lo que está claro para la IA es que Jordan hubiese convivido de igual a igual con el Rey, incluso encontrando su momento para destacarse tal como lo supo hacer cuando el mundo estaba rendido a sus pies y el excelente nivel que presentaba con los Bulls.

Con Chicago ganó todo lo que jugó, literalmente. Jordan estuvo presente en seis Finales de la NBA y en cada una de ellas se encargó de retirarse del estadio con el trofeo bajo el brazo. Desde 1991 hasta 1993 y de 1996 al 1998, MJ lideró una de las dinastías más grandes en la historia de la liga, siendo recordado como aquel que mejor cumplió el rol de llevar a un equipo a la gloria y mantenerlo durante tantos años.

Análisis completo de la Inteligencia Artificial sobre la supuesta carrera actual de Michael Jordan

1. Nivel de competencia actual: La NBA de hoy tiene mucho más talento global: europeos como Giannis, Jokic, Doncic; africanos como Embiid; estadounidenses como Curry, LeBron, Durant, Tatum… La liga es más rápida, con más triples y menos juego físico en la pintura que en los 80 y 90.



2. Reglas y estilo de juego: Jordan jugaba en una época con más contacto físico, mano dura en defensa y menos protección a las estrellas. Hoy, con las reglas que favorecen al ataque y el espacio para jugar uno contra uno, probablemente sería todavía más imparable ofensivamente . Su media de 30.1 puntos por juego podría incluso aumentar.



3. Su mentalidad competitiva: Lo que hacía único a Jordan no era solo su talento, sino su obsesión por ganar . Ese carácter encajaría perfecto en cualquier era.



4. Número de títulos posibles: Si ponemos a Jordan con un equipo competitivo, como los Bulls de los 90 adaptados a hoy (o incluso en un equipo con estrellas tipo Warriors, Bucks, Nuggets), lo lógico es pensar que ganaría varios campeonatos .



Si ponemos a Jordan con un equipo competitivo, como los Bulls de los 90 adaptados a hoy (o incluso en un equipo con estrellas tipo Warriors, Bucks, Nuggets), lo lógico es pensar que . Proyección realista: En la NBA actual, con el talento que hay, Jordan probablemente ganaría entre 4 y 8 títulos, dependiendo del equipo que lo rodeara. Si jugara toda su carrera en una franquicia bien gestionada (como los Spurs de Duncan o los Warriors de Curry), podría acercarse al récord de 11 anillos de Bill Russell.

