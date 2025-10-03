Las lesiones son algo que perjudican de manera reiterada a la grandes estrellas de la NBA. El hecho de que la competencia sea de las más exigentes del mundo en cuanto a la intensidad y ritmo de partidos genera que el físico de los atletas se desgaste y sufra más de lo previsto. Una de las víctimas de esta situación es Nikola Jokic, quien pareciera haber aprendido a convivir con una fuerte molestia.

En medio de la pretemporada que desembarcará en el inicio oficial de la competencia que comenzará el próximo 21 de octubre, los Denver Nuggets aparecen como un equipo contendiente a, por lo menos, pelear instancias avanzadas en Playoffs. En ese sentido, es fundamental que Jokic esté sano, algo que no se cumple tal cual lo deseado.

Qué lesión tiene Jokic y qué opina el jugador

En el primer día de entrevistas, Nikola fue consultado por una molestia en su muñeca derecha que preocupa a todos, pensando en que si no se trata se puede llevar a agravar más. Para sorpresa de propios y extraños, el Joker le restó importancia a la situación y reveló que es algo con lo que convive hace un largo tiempo.

Nikola Jokic no se siente preocupado por su lesión en la muñeca derecha. (GETTY IMAGES)

“No me preocupa. Me las arreglo“, expresó Jokic ante los medios. Y ante la pregunta relacionada la tiempo de existencia de la lesión, expresó: “Hace seis años, pero sigue ahí“. Estos comentarios no trajeron demasiada tranquilidad, ya que es una situación que ya lo ha marginado de la duela en ocasiones anteriores.

Jokic parece decido a afrontar una nueva temporada sin recurrir a ningún proceso médico relacionado a algún tratamiento o, tal vez, una cirugía en caso de que sea necesario. Claro, el nivel del serbio no parece verse afectado, ya que está de manera recurrente en la conversación del jugador más valioso de la liga, por lo que lo único que desean los Nuggets es que el Joker no se pierda momentos claves del año.