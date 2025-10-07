Lejos quedó la temporada 2020-2021 de la NBA, en la cual los Milwaukee Bucks liderados por Giannis Antetokounmpo fueron campeones después de 50 años. En ese momento parecía que la franquicia construiría una dinastía en base al griego, pero esto no ha ocurrido.

De hecho, los Bucks quedaron eliminados en la Primera Ronda de los Playoffs en las últimas tres temporadas. Giannis Antetokounmpo no ha podido cumplir su objetivo de conseguir un segundo anillo y es por este motivo que habría empezado a ampliar sus horizontes y ya sabe a qué equipo ir en caso de forzar su salida de Milwaukee. Y no son ni Los Angeles Lakers ni Golden State Warriors.

Giannis Antetokounmpo tiene dos temporadas más aseguradas con los Bucks. En la campaña 2027-2028, el griego tiene una opción de jugador y podría convertirse en agente libre. Sin embargo, quizás la estrella de la NBA ya no se encuentra en Milwaukee en ese momento.

El posible destino de Giannis Antetokounmpo

De acuerdo a lo informado por Shams Charania, Insider de la NBA, Giannis Antetokounmpo ha tenido este verano segundos pensamientos acerca de abandonar Milwaukee y, en caso de hacerlo, su destino preferido serían los New York Knicks.

Giannis Antetokounmpo en el Madison Square Garden, la casa de los Knicks (Getty Images)

La estrella de la NBA tiene la obsesión de luchar por su segundo anillo y no está seguro de que los Milwaukee Bucks tengan una plantilla para lograrlo. Jon Horst, el Gerente General de la franquicia, viajó hasta Grecia este verano para tener una conversación con Giannis Antetokounmpo sobre el presente y futuro del equipo.

Según Shams Charania, Jon Horst cree que Milwaukee será un contendiente al título, mientras que Giannis Antetokounmpo tiene sus dudas. Es por eso que surgió el nombre de los New York Nicks como el único posible destino que buscaría el griego en caso de forzar su traspaso.

De hecho, este verano se produjeron pláticas entre los Bucks y los Knicks por un posible traspaso, pero desde Milwaukee creen que New York no hizo grandes ofertas y desde la franquicia de La Gran Manzana piensan que el equipo de Giannis Antetokounmpo no tenía un interés real de soltar a la estrella.

Esta temporada que se avecina es fundamental para los Milwaukee Bucks en su intención de mantener contento al griego. Si Giannis Antetokounmpo ve que su equipo no está a la altura como para luchar por el anillo, las chances de que la estrella de la NBA pida públicamente un traspaso aumentarían considerablemente.

Para intentar ser contendientes al título, Milwaukee se desprendió de Damian Lillard luego de sufrir una rotura del tendón de Aquiles izquierdo y firmó a Myles Turner, pero Giannis Antetokounmpo no está seguro de que sea suficiente para conseguir el segundo campeonato de su carrera. En los próximos meses se verá si cambia o no la situación de los Bucks.

