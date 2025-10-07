Stephen Curry manda mensaje a todos los Lakers por perder contra Warriors sin LeBron y Donic

La pretemporada de la NBA 2025-26 puso primera marcha para los Warriors y el primer rival para empezar a calentar motores era un equipo como los Lakers que no iba a tener ni a LeBron James, ni a Luka Doncic. Consiente de esto, Stephen Curry habló fuerte y claro.

Los Angeles Lakers decidieron no apurar la preparación de LeBron para el inicio de la temporada porque sufre una leve irritación nerviosa en el glúteo. Está casi descartado para los cuatro juegos que les quedan en la pretemporada.

El caso de Luka Doncic es diferente…. El plan de trabajo con el base esloveno tenía establecido descansar los dos primeros juegos de pretemporada porque venía de jugar hasta los cuartos final del EuroBasket.

Sin sus dos principales figuras, Los Angeles Lakers dieron la pelea hasta donde pudieron contra Golden State Warriors, pero… Llegó la segunda derrota consecutiva, y aunque empezaban a encenderse algunas alarmas, Stephen Curry apareció con el mensaje perfecto.

El mensaje de Stephen Curry a todos Los Angeles Lakers por perder contra Warriors

Curry anotó 14 puntos contra Lakers. (Foto: Getty Images)

“No hay mucho que aprender de un partido de pretemporada. Se trata simplemente de encontrar el ritmo, subir y bajar, sincronizar y acostumbrarse de nuevo a las vistas y sonidos de un estadio lleno”, dijo Curry en conferencia de prensa tras la victoria de Warriors contra Lakers.

El refuerzo de Warriors que impresionó a Curry tras la victoria contra Lakers

Luego del triunfo de Warriors por 111 a 103 puntos, Stephen Curry no dudó en elogiar a uno de sus nuevos compañeros como lo es Al Horford: “Un jugador con un alto coeficiente intelectual, experiencia y calibre de campeonato que encaja a la perfección en cualquier alineación. Vieron el pase que me hizo desde la esquina en un intercambio. Es una química tácita que seguirá mejorando“.

