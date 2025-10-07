Toda la NBA se paralizó este lunes 6 de octubre luego de la publicación que LeBron James compartió en sus redes sociales, donde anunciaba que revelaría algo importante al día siguiente. La expectativa fue inmediata y los fans no dejaron de especular sobre su contenido.

Muchos comenzaron a poner en duda el futuro del histórico basquetbolista, que ya se encuentra en la etapa final de su carrera. La incertidumbre giraba en torno a si LeBron continuaría en las canchas o si estaría a punto de dar un paso al costado tras años de gloria en la NBA.

Las redes sociales se llenaron de hipótesis tras el anuncio del King. Algunos seguidores pensaban que podría tratarse de un retiro definitivo, mientras que otros imaginaban que tal vez se trataba de un nuevo proyecto personal o profesional fuera del baloncesto.

Finalmente, se disiparon todas las dudas: el misterioso anuncio de LeBron James correspondía a una publicidad para Henessy, una reconocida marca de Cognac. La noticia confirmó que no había relación con su retiro ni con ningún cambio en su carrera deportiva.

Por lo tanto, LeBron James seguirá siendo jugador de Los Angeles Lakers y se prepara para su temporada número 23, dejando tranquilos a los fanáticos que temían por el futuro del histórico basquetbolista en la NBA.

LeBron competira con Curry

Stephen Curry decidió entrar al mundo de las bebidas alcohólicas y el 23 de mayo presentó su propio producto: el Gentleman’s Cut Kentucky Straight Bourbon Whiskey. Ahora no solo habrá competencia de ambas estrellas en el baloncesto, si no que también fuera de las pistas.

