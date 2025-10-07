Es tendencia:
logotipo del encabezado
NBA

LeBron James anunció que se va a competir directamente con Stephen Curry y sorprendió a toda la NBA

Se confirmó de que se trataba el anuncio de LeBron James que había paralizado a toda la NBA sobre su futuro.

Por Ramiro Canessa

LeBron James ya hizo su anuncio a la NBA.
© Getty ImagesLeBron James ya hizo su anuncio a la NBA.

Toda la NBA se paralizó este lunes 6 de octubre luego de la publicación que LeBron James compartió en sus redes sociales, donde anunciaba que revelaría algo importante al día siguiente. La expectativa fue inmediata y los fans no dejaron de especular sobre su contenido.

Publicidad
Stephen Curry manda mensaje a todos los Lakers por perder contra Warriors sin LeBron y Doncic

ver también

Stephen Curry manda mensaje a todos los Lakers por perder contra Warriors sin LeBron y Doncic

Muchos comenzaron a poner en duda el futuro del histórico basquetbolista, que ya se encuentra en la etapa final de su carrera. La incertidumbre giraba en torno a si LeBron continuaría en las canchas o si estaría a punto de dar un paso al costado tras años de gloria en la NBA.

Las redes sociales se llenaron de hipótesis tras el anuncio del King. Algunos seguidores pensaban que podría tratarse de un retiro definitivo, mientras que otros imaginaban que tal vez se trataba de un nuevo proyecto personal o profesional fuera del baloncesto.

Finalmente, se disiparon todas las dudas: el misterioso anuncio de LeBron James correspondía a una publicidad para Henessy, una reconocida marca de Cognac. La noticia confirmó que no había relación con su retiro ni con ningún cambio en su carrera deportiva.

Publicidad
Tweet placeholder

Por lo tanto, LeBron James seguirá siendo jugador de Los Angeles Lakers y se prepara para su temporada número 23, dejando tranquilos a los fanáticos que temían por el futuro del histórico basquetbolista en la NBA.

Esto hizo LeBron James con su hijo luego de que Curry lo dejara mal parado en la derrota de Lakers

ver también

Esto hizo LeBron James con su hijo luego de que Curry lo dejara mal parado en la derrota de Lakers

LeBron competira con Curry

Stephen Curry decidió entrar al mundo de las bebidas alcohólicas y el 23 de mayo presentó su propio producto: el Gentleman’s Cut Kentucky Straight Bourbon Whiskey. Ahora no solo habrá competencia de ambas estrellas en el baloncesto, si no que también fuera de las pistas.

Publicidad
ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
El mensaje de Curry a todos los Lakers por perder sin LeBron
NBA

El mensaje de Curry a todos los Lakers por perder sin LeBron

La decisión de LeBron con su hijo luego de que Curry lo humillara
NBA

La decisión de LeBron con su hijo luego de que Curry lo humillara

La jugada de Curry que dejó mal parado al hijo de LeBron James
NBA

La jugada de Curry que dejó mal parado al hijo de LeBron James

¿Quién es el árbitro de México vs. Chile por el Mundial Sub-20?
Mundial Sub 20

¿Quién es el árbitro de México vs. Chile por el Mundial Sub-20?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo