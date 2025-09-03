LeBron James tendrá un nuevo equipo en la NBA por el cambio que sorprenderá a todos

El futuro de LeBron James sigue siendo uno de los mayores misterios de cara a la temporada 2025-26, y mientras continúa el ruido por la decisión que le abrió las puertas a salir de los Lakers, se conoció que ‘El Rey’ tendrá un nuevo equipo en la NBA por el cambio que sorprenderá a todos.

A pesar de que LeBron decidió hacer uso de la opción que tenía por $52.6 millones de dólares para seguir por un año más en Los Angeles Lakers, desde el entorno de James han dejado claro que están atentos a los movimientos del equipo porque saben que le queda poco tiempo para ir por un quinto título.

Con esta narrativa sobre la mesa, el periodista Jack Fisher, del boletín de noticias ‘La Línea de Stein’, informó que Golden State Warriors ha llamado varias a veces los Lakers en los últimos 18 meses para ver si pueden hacer un traspaso por LeBron James. Sin embargo, este no será el nuevo equipo que tendrá ‘El Rey’ en la NBA.

El nuevo equipo que tendrá LeBron James en la NBA

LeBron James ha estado en 21 All-Star Game. (Foto: Getty Images)

El periodista Shams Charania anunció en X que “el formato del Juego de las Estrellas de la NBA de 2026 probablemente incluirá un torneo de todos contra todos con tres equipos de ocho jugadores: dos equipos estadounidenses y uno mundial, según informaron fuentes a ESPN. La NBA y el sindicato de jugadores presentaron el formato al Comité de Competición el miércoles y la respuesta fue positiva“. Esto quiere decir que LeBron tendrá un nuevo equipo con jugadores norteamericanos para el NBA All-Star Game 2026 que se jugará el 15 de febrero.

¿Cuándo inicia la temporada NBA 2025-26?

La NBA decidió, una vez más, que LeBron James juegue en el primer día de una nueva temporada en el horario prime, ya que Los Angeles Lakers jugarán contra Golden State Warriors el martes 21 de octubre a las 22:00 ET en el estadio Cypto.com Arena.

