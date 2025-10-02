A días de que comience una nueva temporada de la NBA, todos quieren saber si LeBron James está ante su última temporada en la liga o si seguirá jugando en la mejor competencia del mundo. A su vez, se suma la posible especulación que lo vincula a un deseo de compartir la duela con su otro hijo, tal como consiguió hacerlo con Bronny. El Rey despejó todo tipo de dudas con sus contundentes dichos.

Publicidad

Publicidad

ver también Primer soldado caído para Curry: El refuerzo de Warriors que se pierde el inicio de temporada

LeBron no esperará a su hijo para retirarse o no

De manera clara, LeBron afirmó que no está pendiente a la evolución de su hijo Bryce como basquetbolista. Lo que expresó James es que todo dependerá de como se sienta en la duela, el nivel que presente y lo competitivo que se encuentre. En ese sentido, el progreso de su otro heredero no parece ser un condicionante para que tome una decisión en el futuro.

“No voy a esperar a Bryce. No sé cuáles son sus plazos, es joven. Ahora él está en Tucson. Veremos qué pasa este año y el año que viene, pero él tiene sus propios plazos y yo los míos. Y no sé si encajan. Veremos. No sé cuándo será el final. Estoy entusiasmado por ser capaz de jugar el juego que amo“, expresó LeBron.

Bryce James está a un año de poder ser seleccionada en el Draft de la NBA. (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

También manifestó: “Estoy súper agradecido por el hecho de poder venir y hacer otra rueda de prensa y que hagan todas estas cosas a mi alrededor. Me emociona. Estoy entusiasmado por poder jugar una temporada más y estoy súper dedicado, pero el fin va a ser más pronto que tarde. Lo que me sigue empujando a jugar es mi amor por el juego y, aún más, el proceso. Tratar de poner mi cuerpo cerca del 100% es algo maravilloso para mí”.

ver también Se lesionó el primer jugador de los Lakers antes del inicio de la temporada y esto se sabe

La particularidad es que Bryce James ingresará al Draft de la NBA el año próximo, lo que indica que los tiempos no son disparatados como para pensar en otra temporada más de LeBron luego de la que está a poco de iniciar, para cumplir el sueño de compartir plantilla con sus dos herederos al trono. Todo depende del Rey.