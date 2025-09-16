¿Se rompe el camerino? Esto piensa LeBron de Doncic tras conocer que le quitó el liderazgo en Lakers

Uno de los grandes misterios en la NBA es cómo iba a asumir LeBron James que Luka Doncic le quitó el liderazgo en los Lakers al convertirse en la estrella principal del equipo, y aunque ya se habían dado a conocer las primeras pistas, llegó la gran revelación que lo dejó todo claro.

¿Se rompe el camerino de Los Angeles Lakers? LeBron tomó la decisión de ejercer la opción que tenía por $52.6 millones de dólares para seguir por un año más en el equipo californiano y no optó por ganar menos dinero y firmar por más años.

Con este contexto, Rich Paul, agente LeBron James, instaló la narrativa que ‘El Rey’ “sabe que los Lakers están construyendo el futuro. Lo entiende, pero valora una oportunidad real de ganarlo todo“. Y eso no fue todo, el periodista Dave McMenamin, de ESPN, sostuvo que “LeBron y sus representantes estarán atentos a los movimientos que hagan los Lakers porque reconocen que le queda muy poco tiempo de carrera y quiere competir por campeonatos”.

Publicidad

Publicidad

Ahí entró en escena el liderazgo que Luka Doncic le quitó a LeBron. Luego de que la periodista Ramona Shelburne, de ESPN, señalara que Los Angeles Lakers no le iban a consultar a James los movimientos que iban a hacer en la agencia libre, el base esloveno no solo renovó por tres años más, también fue reclutador activo para que el equipo californiano firmara a Marcus Smart y DeAndre Ayton.

Se reveló lo que piensa LeBron de Doncic tras conocer que le quitó el liderazgo en Lakers

LeBron James y Luka Doncic. (Foto: Getty Images)

Luego de estar claro que Doncic le quitó el liderazgo a LeBron James como la estrella principal de los Lakers, el portal del diario ‘El Washington Post’ reveló lo que ‘El Rey’ piensa del base esloveno: “Me encanta cómo aborda el juego. Me encanta cómo juega. Y lo más importante, es un tipo genial. Un gran experto en baloncesto. Siempre uso el coeficiente intelectual como parámetro en el baloncesto: jugadores que saben pensar. Hay muchísimos en nuestra liga que saben jugar, pero ser capaz de pensar tan bien te eleva a otro nivel”. Tema aclarado y el camerino del equipo de Los Ángeles está lejos de estar roto.

Publicidad

Publicidad

ver también Andrew Wiggins a Lakers: la oferta que hizo explotar a los fanáticos del equipo de Los Ángeles

Las victorias que tuvieron LeBron James y Luka Doncic jugando en Los Angeles Lakers

A pesar de que en la primera temporada no completa solo lograron una victoria en los NBA Playoffs, en los 23 partidos que han jugado Luka Doncic y LeBron en Los Angeles Lakers registran 15 victorias y 8 derrotas.