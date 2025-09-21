Todos se preguntan cuándo llegará el día en el que LeBron James decida retirarse la NBA. La máxima estrella de Los Angeles Lakers y, para muchos, la leyenda más grande de todos los tiempos del basquetbol continúa demostrando una vigencia pocas veces vista sobre la duela. Ya tiene 40 años y el retiro parece estar cerca, pero hay alguien que sería capaz de atrasar todos los tiempos para que el Rey pueda seguir deleitando a los aficionados.

El sueño más grande de LeBron James en la NBA

Luego de haber cumplido el sueño de jugar con su hijo Bronny James, LeBron estaría dispuesto a esperar a que su otro heredero, Bryce, llegue a ser seleccionado para poder ingresar a la NBA y que la familia esté completa en la mejor liga del mundo. Claro, con todo lo que ha conseguido, nadie le podrá discutir ninguna decisión que tome y esta información surge de un informante anónimo de la liga.

“Creo que LeBron jugará una o dos temporadas más a menos que los Lakers lo ganen todo el año que viene. Bryce James será elegible para el draft de 2026. Se rumorea que LeBron también quiere jugar con él“, expresó el hombre en cuestión.

Quien además añadió: “Veremos qué pasa, pero no me imagino a LeBron retirándose después de la próxima temporada. Sigue siendo un jugador demasiado bueno como para simplemente irse. A menos que su producción baje drásticamente o que los Lakers ganen el campeonato, creo que LeBron jugará en la temporada 2026-27″.

En este contexto, los espectadores y amantes del baloncesto pueden aumentar sus expectativas relacionadas a la larga estadía del Rey en la NBA. LeBron parece tener algunos sueños más por cumplir a pesar de haber logrado todo y más. El hecho de poder jugar junto a su familia parece ser el incentivo suficiente para mantener a James dentro de las canchas por un tiempo más.

