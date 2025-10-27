Es tendencia:
¿LeBron James y Luka Doncic jugarán esta noche en Lakers vs. Blazers por la NBA?

La franquicia angelina enfrenta a Portland por la Temporada Regular en el Crypto.com Arena de California.

Por Leandro Barraza

LeBron James y Luka Doncic, figuras de Los Angeles Lakers
© GETTY IMAGESLeBron James y Luka Doncic, figuras de Los Angeles Lakers

Los Angeles Lakers disputan este lunes su cuarto partido de la Temporada Regular de la NBA 2025-26. Tras el tropiezo con Golden State Warriors en el debut, la franquicia de California se recuperó con dos victorias consecutivas y ahora buscará continuar en la senda del triunfo ante Portland Trail Blazers desde las 20.30 hs (CDMX).

LeBron James todavía no jugó ningún encuentro en la presente temporada de la NBA, mientras que Luka Doncic se ausentó en la reciente victoria sobre Sacramento Kings. Por eso, crece la incertidumbre entre los aficionados sobre la presencia de ambos en el partido de esta noche contra los Blazers.

LeBron James y Luka Doncic desean conseguir un anillo histórico con Los Angeles Lakers.

LeBron James y Luka Doncic desean conseguir un anillo histórico con Los Angeles Lakers (GETTY IMAGES)

¿Juegan LeBron James y Luka Doncic vs. Portland Trail Blazers?

La respuesta es no. LeBron James todavía sigue recuperándose de su irritación del nervio ciático en el lado derecho y se estima que recién volverá a mediados de noviembre. Doncic, en cambio, sufrió un esguince en el dedo izquierdo y una contusión en la parte inferior de la pierna ante Minnesota Timberwolves, motivo por el cual viene de perderse el cruce con lo Kings.

Ante este difícil panorama, J. J. Redick -coach de Los Angeles Lakers- espera que Austin Reaves vuelva a liderar los ataques. El oriundo de Arkansas se lució con 51 puntos (career high) en el reciente triunfo sobre Sacramento y esta noche podría volver a ser la figura de la cancha.

En síntesis

  • Los Angeles Lakers juegan su cuarto partido de la temporada NBA 2025-26 contra Portland Trail Blazers.
  • LeBron James y Luka Doncic están ausentes en el partido de los Lakers contra los Blazers por lesiones.
  • El coach J. J. Redick espera que Austin Reaves, quien anotó 51 puntos, lidere el ataque.
