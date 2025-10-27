Tras la lesión de Luka Doncic, LeBron James le hizo un reclamo público que nadie esperaba en Lakers

La lista de lesionados de Los Angeles Lakers en la temporada NBA 2025-26 tiene un nuevo integrante: Luka Doncic. LeBron James se enteró de esta noticia y después de unas horas le hizo un reclamo público al base esloveno que nadie esperaba en el equipo californiano.

El inicio de la NBA 2025-26 tiene como gran ausente a LeBron. ‘El Rey’ sufre una irritación del nervio ciático en el lado derecho y volvería a las canchas hasta mediados de noviembre. Sin embargo, esto no impidió que estuviera atento a la acción de sus compañeros en los Lakers.

Con 49 puntos de Luka Doncic, Lakers venía de ganarle a Minnesota Timberwolves por 128 a 110 puntos. El base esloveno falló tres tiros libres que le impidieron llegar a las 50 unidades. Esto LeBron James no se lo iba a perdonar con un reclamo público.

Tras la lesión de Luka Doncic, LeBron James le hizo un reclamo público

LeBron James y Luka Doncic están lesionados en Lakers. (Foto: Getty Images)

Luego de que se confirmara la gravedad de la lesión de Luka Doncic, Los Angeles Lakers vencieron a Sacramento Kings por 127 a 120 con 51 puntos de Austin Reaves. Esto fue el disparador para que LeBron le reclamara a Doncic publicando en X el siguiente mensaje: “¡Qué locura! Casi tuvimos (juegos de) 50 pelotas consecutivas. ¡Maldita sea, Don! ¡Qué mala cancha!“.

¿Quién volverá primero a las canchas, LeBron James o Luka Doncic?

Los Angeles Lakers confirmaron que van a reevaluar a Luka Doncic en una semana a partir del 26 de octubre. Esto quiere decir que volvería primero a las canchas porque LeBron James apunta a regresar a mediados de noviembre, según informó el periodista Shams Charania, de ESPN.

