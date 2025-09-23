Es tendencia:
Excampeón con Los Angeles Lakers acaba a LeBron James: “No hay estatua, un campeonato en 7 años”

Un campeón histórico del equipo angelino cuestionó a LeBron James por su legado en Lakers y dejó una frase que sacudió a toda la NBA.

Por Julio Montenegro

Byron Scott habló del legado de LeBron James en Lakers.
© Getty ImagesByron Scott habló del legado de LeBron James en Lakers.

Uno de los grandes misterios que hay en la carrera de LeBron James en la NBA es si merece una estatua por parte de los Lakers a las afueras del estadio Crypto.com Arena. Para un excampeón con el equipo de Los Ángeles ya hay una firme respuesta ante esta duda.

LeBron jugará la octava temporada con Los Angeles Lakers cuando inicie la campaña 2025-26 el martes 21 de octubre, ha clasificado cinco veces a los Playoffs con tres eliminaciones en la primera ronda, tiene un récord de 28 victorias y 25 derrotas en Postemporada y ganó el título de la NBA en 2020.

A la hora de escuchar una opinión con autoridad sobre el legado de LeBron James en los Lakers, Byron Scott da un paso al frente. El exjugador de la NBA jugó once años en el equipo de Los Ángeles, ganó tres títulos junto a Magic Johnson y Kareem Abdul-Jabbar en el famoso ‘Showtime’ de Lakers y promedió por juego 15.1 puntos.

Excampeón con Lakers acabó a LeBron James: “No hay estatua”

Byron Scott habló del legado de LeBron James en la NBA. (Foto: Getty Images)

Byron Scott habló del legado de LeBron James en la NBA. (Foto: Getty Images)

“No, no hay estatua, un campeonato en seis o siete años. No sé cuántos años lleva en Los Ángeles, pero creo que, si consigue otro, tendrá una oportunidad. Pero ahora mismo, si nos fijamos en los jugadores que tienen estatuas frente a Crypto.com, estos son veteranos. Llevan casi toda su carrera con los Lakers y han ganado múltiples campeonatos, le dijo Scott sobre LeBron al portal ‘TMZ Sports’.

Salió campeón de la NBA, iba a firmar con Lakers, pero se cayó su llegada por LeBron James

ver también

Salió campeón de la NBA, iba a firmar con Lakers, pero se cayó su llegada por LeBron James

El único jugador de la historia de Los Angeles Lakers con una estatua y un solo título

A la hora de buscar un antecedente para lo que pueda llegar a pasar si Los Angeles Lakers le hacen una estatua a LeBron James, se presenta el caso de Jerry West, quien tiene una estatua por parte del equipo californiano a pesar de ganar un solo título. Eso sí, West jugó toda su carrera, 14 temporadas, con los Lakers y, además, hizo parte de ocho campeonatos como ejecutivo y gerente general de la franquicia púrpura y dorada.

julio montenegro
Julio Montenegro
