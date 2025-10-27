Mientras Lamine Yamal ganó 43 millones en 2025, el dinero que acumuló Vinícius Jr.

El Real Madrid y el Barcelona siempre han tenido la posibilidad de contar con los mejores futbolistas del mundo. En su momento, la rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo marcó una época inolvidable que difícilmente pueda volver a repetirse.

En la actualidad, los clubes españoles también cuentan con grandes estrellas que generan titulares cada vez que se enfrentan, y este fin de semana no fue la excepción en el Santiago Bernabéu. Los merengues se quedaron con la victoria por 2-1 ante los culés en un ambiente muy intenso.

Lamine Yamal, estrella del Barcelona, había calentado la previa del encuentro con declaraciones polémicas que no pasaron desapercibidas. Los futbolistas del Madrid no se lo perdonaron y, aunque ganaron el partido, fueron a buscarlo muy enojados al finalizar el encuentro.

Uno de los más enfadados fue el brasileño Vinícius Jr., que le dijo de todo y si no los separaban, las cosas podrían haberse salido de control. El ex Flamengo se ha caracterizado por ser polémico desde su llegada al fútbol español y ha dado que hablar en varias ocasiones.

A pesar de su carácter, Vinícius Jr. se está convirtiendo de a poco en una futura leyenda del Real Madrid. Además, su rendimiento le ha permitido posicionarse entre los futbolistas mejor pagados del mundo. Según un informe de Forbes, ocupa actualmente el sexto puesto.

El dinero que ganó Vinícius en 2025

En 2025, Vinícius Jr. acumuló 60 millones de dólares, superando a Lamine Yamal, que ganó 43 millones. Los futbolistas que más dinero ganaron durante el 2025 son:

Cristiano Ronaldo: 280 millones de dólares

Lionel Messi: 130 millones de dólares

Karim Benzema: 104 millones de dólares

Kylian Mbappé: 95 millones de dólares

Erling Haaland: 80 millones de dólares

Vinícius Jr.: 60 millones de dólares

Mohamed Salah: 55 millones de dólares

Sadio Mané: 54 millones de dólares

Jude Bellingham: 44 millones de dólares

Lamine Yamal: 43 millones de dólares

