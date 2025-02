Luka Doncic sigue sorprendiendo a los fanáticos de la NBA, especialmente a los que nunca imaginaron verlo con la camiseta de los Los Ángeles Lakers. La estrella eslovena, quien brilló durante años en los Dallas Mavericks, terminó en el equipo angelino, uniéndose a LeBron James para formar una dupla histórica en esta temporada. La llegada de Doncic a los Lakers es uno de los movimientos más impactantes de la temporada, y sin duda, todas las miradas están puestas en él.

Sin embargo, Doncic no fue el único que llegó de Dallas. Junto a él, también arribaron Maxi Kleber y Markieff Morris, lo que hizo que el traspaso se volviera aún más interesante. El intercambio involucró a Anthony Davis, Max Christie y una futura selección de primera ronda del draft de 2029, según informó Mundo Deportivo.

Markieff Morris, quien ya había jugado en los Lakers entre 2019 y 2021, regresa al equipo tras haber tenido pocos minutos en los Mavs. El propio Morris se mostró sorprendido cuando recibió la noticia de su traspaso a Los Ángeles. “Tuve una llamada de mi agente a la una de la mañana diciéndome que había sido traspasado. Cuando lo escuché, me quedé en shock porque llevaba tiempo sin estar jugando”, contó en su podcast “Twin$nwin$”, que realiza junto a su hermano.

El jugador de los Lakers no ocultó su sorpresa: “Lo primero que pensé fue: ‘¿Quién demonios me quiere a mí? ¿Quién me quiere para un cambio?’”, expresó Morris. Y agregó que, en ese momento, no sabía que Doncic y Kleber también se unían a los Lakers, lo que le causó más impacto. “Tenía muchas cosas en marcha en Dallas, me dolió el corazón”, admitió Morris.

Sin embargo, el traspaso no fue del todo inesperado, aunque Morris reconoció que hubiera preferido haber recibido más información por parte de los Mavs antes de tomar decisiones relacionadas con su familia. “Me dolió, pero bueno, ahora soy un Laker”.

Morris defendió a Luka Doncic por lo que dicen de su físico

Por otro lado, Morris aprovechó para defender a su compañero de equipo, Luka Doncic, ante las críticas que ha recibido sobre su físico. “Escuché cosas acerca de que no está en forma. Pero si puedes ir a un partido de la NBA y lograr 30/15/10 como si no fuera nada, no sé qué forma tiene”.

