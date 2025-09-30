Tiembla toda la NBA: Warriors va por el título y firma el refuerzo que Stephen Curry estaba esperando

Tuvieron que pasar tres meses para que Golden State Warriors dejara de ser el único equipo en la agencia libre sin hacer un solo movimiento, pero la espera valió la pena, y firmaron al jugador que Stephen Curry estaba esperando para la temporada 2025-26.

¡Tiembla toda la NBA! Las buenas nuevas para los Warriors empezaron con el anuncio que trajeron de regreso al escolta Gary Payton II, quien se había convertido en agente libre, y que firmaron a Will Richard por cuatro años luego de elegirlo con el pick 56 del NBA Draft 2025.

Los refuerzos para Jimmy Butler y compañía no pararon ahí. El periodista Shams Charania, de ESPN, confirmó que el pívot excampeón de la NBA Al Horford y el escolta De’Anthony Melton también acordaron vincularse a los Warriors. ¿Faltaba algo más? ¡Claro que sí! Dos anuncios más para poner a temblar a toda la liga.

El jugador que Golden State Warriors firmó por $48.5 millones de dólares

Anthony Edwards y Jonatan Kuminga. (Foto: Getty Images)

Una de las novelas de la agencia libre en Golden State Warriors era el nuevo contrato de Jonathan Kuminga que impedía la llegada de refuerzos. Era agente libre restringido. Esto ya se solucionó y el alero firmó un nuevo contrato de dos años por $48.5 millones de dólares que permitió la llegada del refuerzo que tanto estaba esperando Stephen Curry.

Confirmado: Warriors firmó el refuerzo que Stephen Curry estaba esperando en la NBA

“El base agente libre Seth Curry ha firmado un contrato de un año con los Golden State Warriors, según informaron fuentes a ESPN. Seth y Stephen Curry se unirán a los Warriors a partir del campamento de entrenamiento del miércoles”, publicó Shams Charania, de ESPN, para informar que los ‘Dubs’ firmaron al hermano de Curry que vienen de tener la mejor efectividad en triples (45.6%) de toda la temporada NBA 2024-25.

