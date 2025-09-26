La salida de Anthony Davis no es fácil de reemplazar. Claro, el pívot se fue de Los Angeles Lakers a Dallas Mavericks en el movimiento que llevó a Luka Doncic a California para ser compañero de LeBron James. Sin embargo, aún se está buscando fortalecer la zona de la pintura, algo que no se está del todo cumplido con el recién llegado Deandre Ayton. Por esa razón, otra estrella está en la mira para vestirse de púrpura y amarillo muy pronto.

El nuevo sueño de Los Angeles Lakers

El nombre que está sobre la mesa es el de Walker Kessler. El pívot de Utah Jazz de apenas 24 años ya deslumbró a la liga con sus enormes capacidades. En un equipo que no ha brillado en lo más mínimo, el grandote de las ingenió por poder sobresalir y completar una temporada que le permitió ser buscado por Lakers una vez más.

Sí, no es la primera vez que en Los Angeles tienen intenciones de quedarse con los servicios del pívot, ya que en dos ocasiones anteriores existieron contactos entre las partes, pero sin poder llevar las negociaciones a buen puerto. Ahora, la historia parece ser distinta y en California estarían dispuestos a jugar fuerte para firmar una nueva incorporación.

Walker Kessler es el elegido para reforzar la zona de la pintura en Los Angeles Lakers. (GETTY IMAGES)

La situación se resolvería a mitad de temporada, cuando Kessler rechace el nuevo contrato que le ofrecería Utah. A partir de allí, se transformaría en agente libre, aunque también habría que negociar con la franquicia dueña de su ficha. En ese contexto, se especula con que el Jazz pediría a Austin Reaves como moneda de intercambio de una de las mejores apariciones los tiempos más recientes.

En cuanto a números, Kessler completó una muy buena última temporada en la que promedió 11.1 puntos, 12.2 rebotes, 1.7 asistencias y 2.4 bloqueos en un sólido aporte de 58 partidos. Además, lo que seduce en Lakers es su versatilidad para ser un gran defensor, pero también para convertirse en un hombre que aporta lo suficiente en el costado ofensivo. ¿La tercera será la vencida?

