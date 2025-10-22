Después de una larga espera, finalmente comenzó una nueva temporada de la NBA y se espera un largo calendario en donde varios equipos demostrarán partido a partido que son los grandes candidatos a quedarse con el título.

Publicidad

Publicidad

ver también LeBron no se dio cuenta de que lo estaban grabando y así reaccionó a la derrota de Lakers ante Warriors

El campeón defensor, Oklahoma City Thunder, disputó un partidazo este martes ante los Houston Rockets, que se terminó definiendo en el suplementario. Los de Oklahoma se impusieron con lo justo por 125 a 124, mostrando que seguirán siendo uno de los equipos a vencer en esta campaña.

Mientras tanto, otro de los grandes encuentros de la jornada inaugural fue el que protagonizaron los Los Ángeles Lakers frente a los Golden State Warriors en el Crypto.com Arena. Los angelinos, que no contaron con LeBron James, terminaron cayendo por 119 a 109 ante un conjunto de Stephen Curry que comenzó con el pie derecho.

Warriors venció a Lakers (Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Este miércoles continúa la acción con más duelos correspondientes a la primera jornada de la temporada regular. Serán varios los partidos programados, con grandes figuras en acción y muchas expectativas por ver cómo arrancan los equipos tras el largo receso.

ver también La jugada de Luka Doncic que humilló a Stephen Curry y le dio la vuelta al mundo

Los partidos de hoy

A continuación, te dejamos los días y horarios de todos los partidos de hoy, miércoles 22 de octubre, ajustados a la hora de México (CDMX):

New York Knicks vs. Cleveland Cavaliers – 17:00 hs

– 17:00 hs Orlando Magic vs. Miami Heat – 17:00 hs

– 17:00 hs Charlotte Hornets vs. Brooklyn Nets – 17:00 hs

– 17:00 hs Atlanta Hawks vs. Toronto Raptors – 17:30 hs

– 17:30 hs Boston Celtics vs. Philadelphia 76ers – 17:30 hs

– 17:30 hs Memphis Grizzlies vs. New Orleans Pelicans – 18:00 hs

– 18:00 hs Chicago Bulls vs. Detroit Pistons – 18:00 hs

– 18:00 hs Milwaukee Bucks vs. Washington Wizards – 18:00 hs

– 18:00 hs Utah Jazz vs. Los Angeles Clippers – 19:00 hs

– 19:00 hs Dallas Mavericks vs. San Antonio Spurs – 19:30 hs

– 19:30 hs Phoenix Suns vs. Sacramento Kings – 20:00 hs

– 20:00 hs Portland Trail Blazers vs. Minnesota Timberwolves – 20:00 hs

Publicidad