¿Por qué no juega Luka Doncic en el All Star Game 2025 de la NBA?

Solo faltan horas para que comiencen los partidos del All-Star Game de la NBA. A diferencia de ediciones anteriores, en 2025 habrá cuatro equipos y tres encuentros en total: dos semifinales y una final. Por este motivo, habrá más jugadores de lo habitual en este Juego de las Estrellas, pero para sorpresa de muchos Luka Doncic no está en ninguna de las cuatro nóminas.

El base esloveno no está lesionado, ya que disputó los últimos dos encuentros con su nuevo equipo, Los Angeles Lakers. Es más, Doncic fue el tercer base más elegido por los aficionados en las votaciones para el All-Star Game por detrás de Shai Gilgeous-Alexander y Stephen Curry. Sin embargo, el motivo por el cual no jugará este domingo tiene que ver con que el resto de jugadores y los entrenadores decidieron no contar con él debido a la poca cantidad de partidos que dispustó esta temporada.

El culpable de esto fue una distensión en la pantorrilla de su pierna izquierda sufrida el 25 de diciembre que lo apartó de los terrenos por un largo tiempo. De esta manera, se corta una racha de cinco participaciones consecutivas de Luka en el All-Star Game desde su primera aparición en la edición de 2020.

Luka Doncic en su debut con Los Angeles Lakers (GETTY IMAGES)

Los 4 equipos confirmados para el All-Star Game 2025

Team Shaq

LeBron James (Los Angeles Lakers)

Stephen Curry (Golden State Warriors)

Kyrie Irving (Dallas Mavericks)* | Sustituyendo a Anthony Davis

Jayson Tatum (Boston Celtics)

Kevin Durant (Phoenix Suns)

Jaylen Brown (Boston Celtics)

Damian Lillard (Milwaukee Bucks)

James Harden (LA Clippers)

Team Chuck

Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

Nikola Jokic (Denver Nuggets)

Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Pascal Siakam (Indiana Pacers)

Alperen Sengun (Houston Rockets)

Karl-Anthony Towns (New York Knicks)

Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers)

Trae Young (Atlanta Hawks) | Reemplaza al lesionado Giannis Antetokounmpo

Team Kenny

Jalen Brunson (New York Knicks)

Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)

Jaren Jackson Jr (Memphis Grizzlies)

Jalen Williams (Oklahoma City Thunder)

Darius Garland (Cleveland Cavaliers)

Evan Mobley (Cleveland Cavaliers)

Cade Cunningham (Detroit Pistons)

Tyler Herro (Miami Heat)

Team Candace