¿Qué partidos de la NBA se juegan HOY jueves 23 de octubre por la Temporada Regular?

La jornada del día de la fecha contará con la presencia de estrellas como Stephen Curry, Nikola Jokic y Shai Gilgeous-Alexander.

Por Leandro Barraza

Balón oficial de la NBA
© GETTY IMAGESBalón oficial de la NBA

La NBA no descansa. La Temporada Regular de la liga más importante de baloncesto del mundo volvió al ruedo el pasado martes y las franquicias ya luchan por los mejores puestos tanto en la Conferencia Este como la Oeste con un objetivo claro: clasificar a los Playoffs.

Los inicios de campaña son siempre atractivos no solo por la abstinencia propia de los aficionados, sino también por las primeras presentaciones de los rookies y por el hecho de que los equipos regresan a los terrenos de juego con refuerzos. A continuación, conoce qué partidos se disputan hoy, jueves 23 de octubre.

Stephen Curry se enteró que Jimmy Butler lo quiere superar en Golden State Warriors y así reaccionó

Partidos de la NBA, HOY jueves 23 de octubre:

  • 17:30 hs (CDMX) – Indiana Pacers vs. Oklahoma City Thunder: este partido cuenta con el valor agregado de que son las dos franquicias que disputaron las últimas Finales de la NBA.
  • 20:00 hs (CDMX) – Golden State Warriors vs. Denver Nuggets:choque de estrellas. Stephen Curry de un lado y Nikola Jokic del otro.
Shai Gilgeous-Alexander, Stephen Curry y Draymond Green (GETTY IMAGES)

Shai Gilgeous-Alexander, Stephen Curry y Draymond Green (GETTY IMAGES)

¿Cómo llegan los equipos?

  • Indiana Pacers: hace su debut en la temporada.
  • Oklahoma City Thunder: viene de ganarle a Houston Rockets.
  • Golden State Warriors: viene de ganarle a Los Angeles Lakers.
  • Denver Nuggets: hace su debut en la temporada.
La jugada de Luka Doncic que humilló a Stephen Curry y le dio la vuelta al mundo

