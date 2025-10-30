Es tendencia:
¿Qué partidos de la NBA se juegan HOY jueves 30 de octubre por la Temporada Regular?

Repasa la información más destacada del día para no perderte de un día plagado de estrellas.

Por Lucas Lescano

Milwaukee Bucks recibe a Golden State Warriors en el partido más importante del día.
© Getty ImagesMilwaukee Bucks recibe a Golden State Warriors en el partido más importante del día.

Se viene una nueva jornada de acción en la NBA que promete grandes emociones. Con un inicio que ha marcado algunas pequeñas tendencias en relación a equipos que han comenzando mejor que otros, será un día en el que las franquicias busquen una victoria que sirva para dejar dudas atrás o confirmar buenos presentes.

Aunque no será una jornada cargada de demasiados compromisos, sí será una con enfrentamientos más que destacados. En el plato fuerte del día ser medirán Milwaukee Bucks y Golden State Warriors. Entre dos plantillas que están en plena transformación y adaptación, se verá quién se termina imponiendo en el duelo de estrellas.

Por otro lado, en escena aparecerá el vigente campeón, Oklahoma City Thunder, más equipos del calibre de Miami Heat o San Antonio Spurs. Pasada la primera semana de competencia, todos comienzan a jugar por cosas importantes, por lo que los enfrentamientos prometen mucha intensidad.

Partidos de la NBA, hoy jueves 30 de octubre

  • 17:00 hs (CDMX) Charlotte Hornets vs. Orlando Magic
  • 18:00 hs (CDMX) Oklahoma City Thunder vs. Washington Wizards
  • 18:00 hs (CDMX) Milwaukee Bucks vs. Golden State Warriors
  • 18:30 hs (CDMX) San Antonio Spurs vs. Miami Heat
