La vida suele dar mil vueltas y así como en algún momento coloca a los deportistas en lo más alto de todo, también es capaz de dejarlos en lo más bajo si así lo decide el destino. Terry Rozier parece estar viviendo una pesadilla hace rato, luego de que su nivel de juego haya quedado en solo una ilusión y falsas promesas que nunca se terminaron por cumplir.

El camino que terminó con la caída de Terry Rozier

En medio del escándalo que se desató en la NBA por la investigación que reveló el involucramiento de figuras de la liga con una mafia de apuestas, que habría sido capaz de adulterar el rendimiento de jugadores y marcadores finales con el objetivo final de obtener importantes ganancias de dinero. Rozier es uno de los principales apuntados y lo que extraña es como se ha derrumbado una carrera que auguraba mucho éxito.

No es la primera vez que Rozier se enfrenta a la Justicia o temas de similar índole. Terry tuvo que afrontar un conflicto con su ex pareja y madre de una de sus hijas, Monika Jawdynska, quien le llegó a solicitar una prueba de ADN porque denunciaba que el jugador no deseaba hacerse cargo de su heredera.

Finalmente, luego de que Rozier no tuviera más opción que aceptar los resultados indicados que confirmaban la relación con hija, Terry tuvo que modificar sus actitudes y desde entonces se mostró más cercano a su familia. Sin embargo, los conflictos siempre lo persiguieron y nunca logró establecerse fuera de las canchas.

Terry Rozier está siendo investigado por una supuesta colaboración en una red de apuestas ilegales. (GETTY IMAGES)

Nunca se reveló si Rozier presenta problemas con las apuestas o, por ahora, cuáles fueron las razones que lo llevaron a involucrarse, aparentemente, con la mafia italiana. La acusación concreta está relacionada un hecho en cuestión, en el que el jugador le habría proporcionado información confidencial a su entorno cercano para posibilitarles una ganancia millonaria.

La principal hipótesis explica que Rozier se habría retirado de un encuentro que data de 2023 entre Charlotte Hornets y New Orleans Pelicans, en el que habría fingido una lesión para no completar el encuentro y, por ende, no alcanzar las líneas de estadísticas que habían colocado las casas de apuestas.

En ese sentido, los montos de ganancias que luego se habrían repartido en la propia casa del jugador, se refieren a casi un millón de dólares. Rozier no se ha expresado públicamente al respecto, mientras que recibió licencia automática por parte de Miami Heat, su actual equino en la liga.

Aunque había irrumpido en la liga de manera muy prometedora con los Boston Celtics en 2015 y se mantuvo algunas temporadas como una interesante promesa, con el tiempo fue disminuyendo su rendimiento y en 2019 recayó en los débiles Charlotte Hornets hasta 2024, momento en el que fue traspasado a Miami Heat. Ahora, con 31 años se enfrenta a un posible final en prisión o, de mínima, el pago de una multa millonaria y la expulsión de la liga por haber infringido las leyes.

En síntesis

Terry Rozier está siendo investigado en la NBA por posible relación con una mafia de apuestas .

está siendo investigado en la NBA por posible relación con una . La acusación contra Terry Rozier se relaciona a un juego de 2023 entre Hornets y Pelicans .

se relaciona a un juego de entre y . Terry Rozier obtuvo licencia del Miami Heat, su equipo actual, tras las acusaciones.

