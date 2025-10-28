Es tendencia:
NBA

¿Qué partidos de la NBA se juegan HOY martes 28 de octubre por la Temporada Regular?

Repasa la información más destacada del día para no perderte de un día plagado de estrellas.

Por Lucas Lescano

Milwaukee Bucks vs. New York Knicks es el plato fuerte del día.
© Getty ImagesMilwaukee Bucks vs. New York Knicks es el plato fuerte del día.

Se cumplió una semana del inicio oficial de una nueva temporada de la NBA y las expectativas han sido superadas por completo. Rendimientos sobresalientes, tanto a nivel individual como colecto han generado una repercusión muy positiva de la mejor liga del mundo que continuará este martes 28 de octubre con encuentros más que destacados.

En el enfrentamiento más destacado de la jornada se verán las caras Milwaukee Bucks y New York Knicks. Dos de los grandes candidatos que tiene la Conferencia Este se medirán para sacar unas primeras conclusiones propias y de su rival. En ese sentido, se espera que sea una noche de lujo para figuras como Giannis Antetokounmpo o Jalen Brunson.

Además, otros tres partidos le pondrán color a una jornada que no se caracterizará por su volumen, sino por su calidad y lo que se espera que dejen los duelos. Franquicias importantes como Oklahoma City Thunder, Miami Heat y Sacramento Kings aparecerán en escena para intentar deleita a los espectadores.

Partidos de la NBA, hoy martes 28 de octubre

  • 17:00 hs (CDMX) Washington Wizards vs. Philadelphia 76ers
  • 17:30 hs (CDMX) Miami Heat vs. Charlotte Hornets
  • 18:00 hs (CDMX) Milwaukee Bucks vs. New York Knicks
  • 18:00 hs (CDMX) Oklahoma City Thunder vs. Sacramento Kings
  • 21:00 hs (CDMX) Golden State Warriors vs. Los Angeles Clippers
lucas lescano
Lucas Lescano
