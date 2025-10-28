¿Qué partidos de la NBA se juegan HOY martes 28 de octubre por la Temporada Regular?

Se cumplió una semana del inicio oficial de una nueva temporada de la NBA y las expectativas han sido superadas por completo. Rendimientos sobresalientes, tanto a nivel individual como colecto han generado una repercusión muy positiva de la mejor liga del mundo que continuará este martes 28 de octubre con encuentros más que destacados.

Publicidad

Publicidad

ver también Igualó a Michael Jordan: La nueva estrella de Los Angeles Lakers sorprendió a toda la NBA

En el enfrentamiento más destacado de la jornada se verán las caras Milwaukee Bucks y New York Knicks. Dos de los grandes candidatos que tiene la Conferencia Este se medirán para sacar unas primeras conclusiones propias y de su rival. En ese sentido, se espera que sea una noche de lujo para figuras como Giannis Antetokounmpo o Jalen Brunson.

ver también Los Angeles Lakers reciben una pésima noticia sobre el sustituto de LeBron James

Además, otros tres partidos le pondrán color a una jornada que no se caracterizará por su volumen, sino por su calidad y lo que se espera que dejen los duelos. Franquicias importantes como Oklahoma City Thunder, Miami Heat y Sacramento Kings aparecerán en escena para intentar deleita a los espectadores.

Partidos de la NBA, hoy martes 28 de octubre

17:00 hs (CDMX) Washington Wizards vs. Philadelphia 76ers

17:30 hs (CDMX) Miami Heat vs. Charlotte Hornets

18:00 hs (CDMX) Milwaukee Bucks vs. New York Knicks

18:00 hs (CDMX) Oklahoma City Thunder vs. Sacramento Kings

21:00 hs (CDMX) Golden State Warriors vs. Los Angeles Clippers

Publicidad