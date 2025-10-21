Después de unos meses de espera, vuelve uno de los deportes más importantes del mundo: la NBA. Este martes 21 de octubre comienza una nueva temporada que promete ser aún más emocionante que la anterior. Los equipos se prepararon durante semanas para llegar de la mejor manera al inicio del torneo más competitivo del basquetbol mundial.

A las 17:00 hs de la CDMX, el campeón defensor, Oklahoma City Thunder, abrirá oficialmente la temporada enfrentando a los Houston Rockets en el Paycom Center. Los Thunder buscarán comenzar con el pie derecho y dejar en claro que nuevamente serán grandes candidatos a quedarse con el título.

Si bien el primer partido del día ya genera expectativa, todos los fanáticos del basquetbol están pendientes del segundo encuentro del día, que tendrá lugar entre Los Ángeles Lakers y Golden State Warriors, dos de los equipos más populares y ganadores de la liga.

El encuentro se disputará a las 20:00 hs de la CDMX en el Crypto.com Arena, y se espera un gran ambiente para lo que será el debut de ambas franquicias en la temporada 2025-26. Por el lado de los Lakers, intentarán empezar con un triunfo ante uno de los rivales más complicados de la Conferencia Oeste.

Lakers y Warriors juegan por la primera jornada de la NBA (Getty Images)

Sin embargo, el conjunto angelino no podrá contar con su máxima figura, LeBron James, quien continúa recuperándose de una lesión en el nervio ciático. El capitán de los Lakers estará ausente durante las próximas semanas, por lo que no estará disponible para el debut.

Partidos de mañana, miércoles 22 de octubre de 2025

New York Knicks vs. Cleveland Cavaliers

Orlando Magic vs. Miami Heat

Charlotte Hornets vs. Brooklyn Nets

Atlanta Hawks vs. Toronto Raptors

Boston Celtics vs. Philadelphia 76ers

Memphis Grizzlies vs. New Orleans Pelicans

Chicago Bulls vs. Detroit Pistons

Milwaukee Bucks vs. Washington Wizards

Utah Jazz vs. Los Angeles Clippers

