Stephen Curry acaba con el mayor misterio de Kevin Durant en Golden State Warriors

El debate de Kevin Durant y los MVP en las Finales de la NBA con Golden State Warriors se acabó con una firme confesión de Stephen Curry.

Por Julio Montenegro

Curry y Durant jugaron tres finales con Warriors.
Curry y Durant jugaron tres finales con Warriors.

La historia de los Warriors estará ligada de por vida a lo que haga o deje de hacer Kevin Durant. No por nada ganó dos títulos y jugó tres Finales de la NBA con los ‘Dubs’. Por ese motivo, Stephen Curry no dudó, y acabó con el mayor misterio de KD en el equipo de San Francisco.

El 4 de julio de 2016 se anunció la llegada de Durant a Golden State Warriors como agente libre y de ahí en más vendría una muestra de buen juego que los llevó a jugar tres finales consecutivas. KD pasó a ser la estrella principal del equipo.

Warriors ganó dos títulos en la era de Kevin Durant al vencer a los Cleveland Cavaliers de LeBron James en 2017 y 2018. KD promedió por juego 35.2 y 28.8 puntos en esas finales, respectivamente, y ganó los premios MVP de aquellas series por el trofeo Larry O’Brien.

Kevin quería tanto que Steph consiguiera el MVP de las finales que no habló de otra cosa durante toda la temporada. Para callarles la boca a todos. Sin querer consiguió el MVP de las Finales dos veces seguidas, dijo el exjugador de Golden State Warriors Quinn Cook para dejar sobre la mesa el mayor misterio de KD en los ‘Dubs’.

Se acabó el mayor misterio de Kevin Durant en Warriors por Stephen Curry

Curry y Durant ganaron dos títulos en Warriors. (Foto: Getty Images)

Curry y Durant ganaron dos títulos en Warriors. (Foto: Getty Images)

Ante el misterio de si Kevin Durant merecía ganar los premios MVP de los títulos que ganó con Warriors en 2017 y 2018, Stephen Curry acabó con este debate al decir que “no podía evitar la idea de hablar de eso porque ya habíamos llegado a cuatro finales consecutivas, habíamos ganado tres de cuatro. En 2018, supongo que estuve cerca. Tuve un mal tercer partido. KD jugó increíble todo el tiempo. Entra en esa conversación, en el sentido de que, en ese momento, si juegas por el MVP de las Finales, probablemente no lo consigas porque te distraerás. Nunca pensé mucho en ello. En 2018, estuve a punto de pensarlo. Pero preferiría anillos, obviamente, y la oportunidad de conseguirlos, pero más allá de eso KD merecido MVP de las Finales.



LeBron se acerca a Warriors: Esto pasaría con Lakers y Golden State durante la próxima temporada NBA

Durant confesó por qué algunos fans de Golden State Warriors lo odian

Justo antes de que Curry confesara que Durant mereció ganar los premios MVP de las Finales NBA 2017 y 2018, el exjugador de Golden State Warriors le respondió a un fan cuando le preguntó por qué algunos aficionados de los ‘Dubs’ lo odian: “Esos MVP de las finales nunca se recuperarán”.

