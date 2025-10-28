Aunque haya 30 franquicias disponibles para que los jugadores cumplan el sueño de llegar a llegar a la NBA, lo cierto es que el objetivo final llega a tornarse más complicado de lo que pareciera. Mac McClung es un ejemplo muy claro de esto, porque brillar como pocas veces se vio en el fin de semana del All-Star, pero cuando se apagan las luces nadie parece entusiasmado en contratar sus servicios. Esta situación llegó a su fin, porque el rey de las volcadas recibió la mejor noticia posible.

El nuevo equipo en el que jugará Mac McClung en la NBA

En las últimas horas se anunció que McClung jugará en Indiana Pacers. El último subcampeón de la liga se vio seducido por el base de 26 años que estaba esperando esta oportunidad hace tiempo. El armador dejará atrás la incertidumbre de los contratos por diez días y podrá centrarse en jugar sin pensar en lo que pasará con su carrera.

Es normal que muchos aficionados se pregunten la razón por la que McClung no se consolidó en la NBA si fue tricampeón del concurso de volcadas. Bueno, sucede que sus habilidades en un aspecto específico no son determinantes para asentarlo como un jugador confiable y de tiempo completo.

Su producción ofensiva no es la más alta y su oposición en defensa no intimida por demás. A pesar de que para la vida cotidiana tiene una buena altura con su 1,88m, lo cierto es que termina siendo un tanto pequeño para el rigor del nivel de élite que presenta la NBA. En ese sentido, siempre le ha costado adaptarse, por lo que la mayor parte de su carrera hasta la fecha la pasó en la liga de desarrollo, la G-League.

Mac McClung jugó con Orlando Magic la última temporada de la NBA. (GETTY IMAGES)

En 2021 hizo su debut en la mencionada competencia de segunda línea con los South Bay Lakers y sus primeros pasos fueron tan prósperos que le permitieron firmar un contrato de 10 días con Chicago Bulls en diciembre de ese mismo año. Renovó el mismo vínculo en dos oportunidades distintas hasta que fue relegado a los Windy City Bulls, nuevamente en la G-League.

Aunque tiempo después volvió a Lakers, no obtuvo las oportunidades que deseaba y así fue pasando de equipos hasta llegar a Golden State Warriors a mediados de 2022. Unos meses posteriores, en octubre, aterrizó en Philadephia 76ers, pero una vez más cayó en la G-League.

En septiembre de 2023 se muda a Florida para sumarse a los Orlando Magic, donde sumó la mayor cantidad de minutos en los últimos tiempos de su carrera. A pesar de que a principios de octubre había sido firmado por Chicago nuevamente, a las horas lo cortaron.

Ahora, tras una temporada en la que no vio acción en la NBA, jugará en Pacers con la intención de demostrarle a todos que se equivocan con lo que piensan sobre él y que puede cerrarle la boca a los que le cerraron la puerta a consolidarse en la mejor liga del planeta.

