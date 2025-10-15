Los Golden State Warriors siguen afinando los últimos detalles antes del inicio de la temporada regular de la NBA, y como parte de ese proceso continúan realizando movimientos en su plantel. El equipo de Steve Kerr, que busca mantener un equilibrio entre la experiencia de sus veteranos y la energía de las nuevas incorporaciones, tomó nuevas decisiones respecto a los jugadores que participaron en la pretemporada.

Publicidad

Publicidad

ver también Ganó 4 títulos con Warriors, es amigo de LeBron y confesó su pasado oscuro: “Bebiendo hasta las 6:00”

Los jugadores que despidieron los Warriors

En ese contexto, este miércoles se confirmó que los Warriors han decidido despedir al pívot Marques Bolden y al escolta Taevion Kinsey. Ambos habían sido firmados el 29 de septiembre con la intención de ganarse un lugar definitivo en el equipo, pero su paso por la franquicia terminó siendo breve. Bolden participó en dos partidos de pretemporada, con promedios de 4.5 puntos y 2 rebotes en 5.5 minutos, mientras que Kinsey disputó tres encuentros, sumando dos rebotes y una asistencia en 13 minutos de acción.

Marques Bolden fue uno de los cortados por Golden State Warriors. (GETTY IMAGES)

A pesar de los esfuerzos de ambos jugadores, la competencia interna dentro de Golden State es alta. Bolden mostró buenos recursos ofensivos en la pintura, pero no logró destacarse en defensa, un aspecto clave en el sistema de Kerr. Kinsey, por su parte, intentó aprovechar sus minutos desde el perímetro, aunque su falta de rodaje y la profundidad del equipo en su posición complicaron sus posibilidades de quedarse.

Publicidad

Publicidad

La decisión del cuerpo técnico responde a la necesidad de reducir la plantilla a medida que se acerca el arranque oficial de la liga. Con figuras establecidas como Stephen Curry, Jimmy Butler y Draymond Green, los Warriors priorizan mantener un grupo compacto y funcional que pueda adaptarse a las exigencias de la temporada.

ver también Tras lesionarse, Golden State Warriors no dudó y esto decidió con Jimmy Butler

De esta manera, tanto Bolden como Kinsey deberán buscar nuevas oportunidades, ya sea en la G-League o en ligas internacionales, donde puedan seguir desarrollando su juego y mantenerse en el radar de la NBA. En tanto, Golden State continúa definiendo su roster definitivo con el objetivo de volver a ser protagonista en la siempre exigente Conferencia Oeste.