Le hizo una advertencia a Messi, sufrió una grave lesión y su carrera está en peligro: “Eso es todo”

De un momento a otro su nombre empezó a ser tendencia en X y las reacciones no paraban de llegar. Aquel jugador que le hizo una advertencia a Lionel Messi por llegar a Miami y que fue investigado por la Policía, ahora sufrió una grave lesión y su carrera está en peligro.

Publicidad

Publicidad

¡A los antecedentes! Inter Miami presentó a Leo Messi el 16 de julio de 2023 y las repercusiones de su llegada no solo sacudieron a toda la MLS. Las grandes estrellas del deporte en Estados Unidos empezaron a reaccionar y un excampeón del Super Bowl de la NFL no fue la excepción.

Tyreek Hill es uno de los mejores receptores de toda la NFL y para ponerle picante a la llegada de Messi a Miami en 2023 le hizo la siguiente advertencia en buen tono: “Solo quiero darle la bienvenida al 305 Lionel Messi. Ahora tenemos dos números 10, pero solo quiero saber cuál es el más rápido“.

Después de la advertencia a Leo Messi, Hill no solo fue noticia en el mundo del deporte porque la Policía de Miami-Dade lo investigó por una supuesta agresión a un empleado de la empresa Kelly Fleet tras, presuntamente, golpearlo en la parte de atrás de la cabeza, el receptor de Miami Dolphins también sufrió una grave lesión en la NFL.

Publicidad

Publicidad

La grave lesión del jugador que advirtió a Lionel Messi

La lesión de Tyreek Hill y Lionel Messi. (Foto: Getty Images)

Durante el juego entre New York Jets y Miami Dolphins de la semana 4 de la NFL 2025, Tyreek Hill logró una recepción antes de salir del campo de juego, pero la rodilla izquierda sufrió un movimiento tan fuerte que el periodista Adam Schefter, de ESPN, informó que no solo se dislocó la rodilla, “también sufrió una rotura de varios ligamentos, incluyendo el ligamento cruzado anterior“.

ver también Impacto total en la NFL: se confirmó la gravedad de la lesión de Tyreek Hill tras el Miami Dolphins vs. New York Jets

Tyreek Hill ya fue operado y esto dicen de su lesión

A pesar de que Adam Schefter informó que la cirugía de Tyreek Hill se llevó a cabo con éxito y el agente de la estrella de la NFL, Drew Rosenhaus, le informó que no es necesaria otra operación y que la idea es recuperarse para jugar la próxima temporada de la NFL en 2026, usuarios en X como Jordan Stocks señalaron que “la carrera de Tyreek Hill ha terminado. Y no hablo sólo de la lesión. Tendrá 32/33 años si está lo suficientemente sano para volver a jugar. Un WR generalmente comienza a decaer o a retirarse alrededor de los 32 años. Eso es todo”.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder