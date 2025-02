Los Kansas City Chiefs volvieron a llegar al Super Bowl con Andy Reid y Patrick Mahomes , pero su derrota ante los Philadelphia Eagles este año podría cambiar las perspectivas para la temporada 2025 de la NFL . Travis Kelce , por ejemplo, está pensando en retirarse este verano.

Su situación sigue siendo un poco confusa, ya que Reid y los Chiefs supuestamente quieren que Travis Kelce posponga su retiro, pero con una condición: parece que el equipo ya no ve al ala cerrada veterano como su arma principal para el juego aéreo, sino como un jugador de rol valioso .

Kelce aún no ha tomado una decisión, pero puede que no sea el único jugador de los Chiefs que esté considerando su futuro en esta temporada baja. Charles Goldman de A to Z Sports entiende que el ala cerrada James Winchester también podría colgar sus botas pronto.

La historia de James Winchester con Reid, Mahomes y Kelce en Kansas City

Al igual que Kelce, Winchester cumplirá 36 años la próxima temporada. El producto de Oklahoma, que ha estado en Kansas City desde 2015, es solo uno de los seis jugadores que celebraron los tres títulos de Super Bowl que ganaron los Chiefs con Reid y Mahomes.

Puede que no sea tan famoso como Kelce, pero su contribución durante todos estos años también fue significativa . Winchester, de hecho, está empatado con el ala cerrada por la mayor cantidad de apariciones en playoffs con el uniforme de los Chiefs , con 25 partidos de postemporada jugados.

Winchester anticipó que la jubilación estaría sobre la mesa

Mientras Kelce habló sobre considerar el retiro después del Super Bowl LIX, Winchester discutió su futuro en la NFL antes de la derrota ante los Eagles, sugiriendo a Matt Derrick de Chiefs Digest que poner fin a su carrera estaría sobre la mesa este verano.

“Hombre, bueno, estamos en racha en este momento”, dijo Winchester. “Y esta es una organización especial, un equipo especial. Tener la oportunidad de jugar para entrenadores del Salón de la Fama, con futuros miembros del Salón de la Fama, es increíble. He tenido la oportunidad de estar con Travis (Kelce), Pat (Mahomes), Harrison (Butker), Chris (Jones) y estos muchachos durante mucho tiempo. Creo que es una de esas cosas que simplemente evalúas después de cada temporada”.

No está claro si Winchester espera una oferta de extensión de contrato de los Chiefs, pero sus comentarios sugieren que todavía pensaría en retirarse después del Super Bowl en Nueva Orleans.

“A mi edad, firmas contratos de un año cada año, lo que va en línea con eso de ‘Ey, evalúalo después de cada temporada y sigue adelante’. Me siento muy bien ahora y todavía estoy en forma, pero decidiremos eso después de la temporada”, agregó Winchester.