Originario de Santa Fe, Andrés Lillini no pudo llegar a primera división con Newell's Old Boys; muy joven comenzó a entrenar a niños. Jorge Sampaoli es uno de sus mentores. Estos y más datos en el ABC.

Nacido el 13 de junio de 1974 en la provincia de Santa Fe, Argentina, Andrés Lillini, actual director técnico de los Pumas, comenzó a desarrollar su carrera como director técnico con niños, después se ganó un reconocimiento como responsable de proyectos de desarrollo de fuerzas básicas en México, Argentina y Rusia.

Andrés Lillini estaba como director de fuerzas básicas de los Pumas cuando fue llamado de emergencia para hacerse cargo del primer equipo ante una repentina renuncia del entrenador español Miguel González Míchel. Con un plantel modesto, el argentino llevó al club Universidad Nacional a la final del torneo Guard1anes 2020.

C de Crítico. En su etapa como futbolista en formación, Andrés Lillini acostumbraba cuestionar los métodos de trabajo y era muy exigente consigo mismo. "Fui un rebelde en cuanto a los formas, llegaba a mi casa y decía por qué entrenamos lo que entrenamos, por qué nos hacen correr tanto, era el que preguntaba y el que siempre andaba buscando algo".

D de Definición. Andrés Lillini se considera un entrenador que busca oportunidades, que tiene pasión, que está en constante aprendizaje y que ha tenido suerte para estar en el lugar indicado porque "hay mucho más gente en el medio que a lo mejor tenía muchos más conocimientos y pergaminos que yo, pero no ha podido tener una carrera profesional".

E de Estudioso. Andrés Lillini es un entrenador en constante aprendizaje. "Me dediqué a estudiar mucho, invertí mucho tiempo y dinero. Fui estudiando muchas cosas en relación a la formación del futbolita y otras no sumaba y sumaba cosas". En la UNAM se inscribió en un diplomado de Fisiología del Entrenamiento.

F de Formador. Mientras trabajaba como empleado en un banco argentino (Nación) y aún era futbolista de divisiones inferiores Andrés Lillini comenzó a dirigir niños en Sarmiento, en la cancha de bochas del club Belgrano; cuando fue jugador del equipo Pujato también entrenó a pequeños de 8 y 9 años de edad. "Yo trabajaba en un pueblo de ocho mil habitantes".

I de Influencias. En el equipo Belgrano de Arequito conoció a su mentor en la dirección técnica: Jorge Sampaoli. "Yo fui su jugador, tengo muchas cosas de él y fue quien me incursionó en esto y me ilusionó de estar en el futbol", recuerda Andrés Lillini quien. Después colaboró con Mario Sciacqua en el San Luis de Quillota, de la primera división de Chile: "me permitió dos años ser su auxiliar en la primera división"; después lo acompañó en Gimnasia y Esgrima de Jujuy y en Olimpo de Bahía Blanca.

J de Jugador. Andrés Lillini estuvo cinco años en las inferiores de Newell's Old Boys con actividad intermitente. "Sinceramente había muchos mejores jugadores que yo, era una generación muy competitiva... Casi todos llegaron a primera división, fuimos pocos los que estuvimos tantos años y no jugamos".

M de Monarcas. En 2000, Darío Franco, que era figura del Morelia, al ver el apasionado y dedicado trabajo de Andrés como entrenador de niños, lo invitó a armar un proyecto para poner en marcha las fuerzas básicas de Monarcas. El presidente del club Álvaro Dávila le dio el visto bueno y estuvo en el club durante cinco años y medio hasta la llegada de Ricardo Ferretti como director técnico del primer equipo; entre el Tuca y Luis García, que era el director deportivo, propiciaron su despido del club.

En Monarcas, Andrés Lillini participó en la formación de varios futbolistas que llegaron a primera división como Moisés Muñoz, Miguel Ángel Fraga, Oswaldo Alanís, Yasser Corona, Omar Trujillo, Ismael Íñiguez, Jorge Gastelum, Elías Hernández y Oribe Peralta, entre otros, así como dos campeones del mundo sub 17 en 2005: Adrián Aldrete y Ever Guzmán.

P de Pumas. "Yo pienso que el jugador de Pumas es único, es una raza especial, no le da lo mismo ganar que perder", apuntó Andrés Lillini para quien la garra puma es "sacar de la entraña un esfuerzo más que el resto", pero considera que en el futbol no es suficiente tener "garra y mística", también es vital desarrollar la técnica.

T de Transformación. Luego de trabajar como formador en categorías inferiores en Monaras Morelia, Boca Juniors y CSKA Moscú, Andrés Lillini empezó a pensar en entrenar jugadores mayores: "se me cruzó por la cabeza no trabajar más en divisiones inferiores, había conocido a tante gente importante del futbol y pensé a ver si realmente todo lo que aprendí, todo lo que escuché, me sierve para ser entrenador a otro nivel".

Respecto a sus primeros momentos como director técnico del primer equipo de Pumas, Andrés Lillini apuntó: "Como no me formé para técnico profesional, si bien viví la experiencia de ser auxiliar, no tengo esos protocolos de técnico de primera división, y entre lo loco que estoy y el poco protocolo que tengo, los jugadores me ven como uno más de ellos, eso a ellos los hace sentir más cerca y me pueden decir lo que opinan, yo los hago opinar mucho; al fin y al cabo si doy órdenes y ellos las llevan a cabo sin estar convencido, no va a durar mucho la idea; lo que yo quiero es que ellos estén convencidos porque son los artífices de esto".

En su gestión como director técnico, Andrés Lillini comienza con el reconocimiento de las limitaciones de su plantel y analiza al rival y lo que hace, le da a sus jugadores herramientas para decidir en los partidos. En una semana de cinco días de trabajo, cuatro los dedica a desarrollar el potencial de su equipo y uno al estudio del rival y su parado.