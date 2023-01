A diferencia del torneo Apertura 2022 de la Liga MX cuando realizaron los fichajes de los argentinos Eduardo Salvio y Gustavo del Prete y del brasileño Dani Alves, los Pumas de la Universidad Nacional no entusiasmaron a sus aficionados con las contrataciones realizadas para el naciente Clausura 2023.

En su primer torneo como director técnico de los Pumas de la Universidad Nacional, Rafael Puente junior ha tenido un mercado de fichajes más modesto, y sus máximas incorporaciones, el portero Sebastián Sosa y el mediocampista Jesús Molina, han recibido críticas.

El guardameta uruguayo Sebastián Sosa, quien en la Liga MX ha sido parte de los equipos Tuzos del Pachuca, Monarcas Morelia y Cañoneros de Mazatlán, y que recientemente terminó su contrato con Independiente de Argentina, comentó como fue su fichaje con los Pumas.

"Yo estaba en el Mundial (Qatar 2022) cuando surgió el acercamiento y una conversación que tuve con Rafa (Puente junior), le conté cuál era mi situación, fue todo muy directo, muy frontal, transparente, cayó bien”, reveló Sebastián Sosa a en declaraciones para TUDN. “En realidad no me buscó a mí, le conté a Rafa de mi situación porque se había rumorado mi posible llegada a Pumas y la verdad no tenía conocimiento, escapaba de mis manos, pero yo intenté llegar a las personas que toman este tipo de decisiones (en el club), pedí el contacto de Rafa a algunos compañeros y siempre digo que con respeto uno siempre se puede dirigir a quien sea, pudimos conversar sin intermediarios, sin cosas que por ahí a veces dificultan las cosas".

Sebastián Sosa y su momento en Pumas

A los 36 años de edad, Sebastián Sosa es portero titular de Pumas, por delante del canterano Julio González. Sobre su actual momento con el equipo auriazul, el guardameta uruguayo apuntó: "Me preguntan que cómo me siento y les digo que estoy en el mejor momento de mi carrera, Pumas es un equipo grande de México, como quería estar habiendo participado con la selección de Uruguay con el objetivo de poder estar en el siguiente Mundial, así que estoy muy bien, en buen momento, vamos por eso".