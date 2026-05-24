En los primeros minutos del partido, Cruz Azul ya ha tenido llegadas claras en el área, pero las fallas se han hecho presentes. El equipo de Joel Huiqui está atacando a al defensa de Pumas, pero atrás de ellos ha estado Keylor Navas quien ya hizo una gran atajada en un balón que iba directo a gol, pero pudo evitarlo para que el rival no abriera el marcador.
Atajada de Keylor Navas
Fue apenas en el minuto 9 del encuentro cuando Agustín Palavecino, quien vio el número de jugadores universitarios que estaban en el área que decidió tirar desde larga distancia. Con un potente disparo de pierna derecha, el jugador celeste quiso meter la pelota en el arco, pero el portero auriazul estaba listo y evitó la anotación.
Keylor tuvo que saltar hacia el arco derecho evitando así que La Máquina abriera el marcador en el Estadio Olímpico Universitario y se fuera arriba en la Final. Sin embargo, hubo un remate de Christian Ebere, pero este ya sin tanto problema y quedó en las manos del arquero, por lo que esta ha sido la acción más brillante del portero tico.
¡Tiro de Agustín Palavecino (Cruz Azul) atajado por Keylor Navas (Pumas UNAM)! Transmisión de Univision/TUDN USA, voz de @pacogonzaleztv
En síntesis
- El portero Keylor Navas evitó el gol rival con una gran atajada en el minuto 9.
- El mediocampista Agustín Palavecino realizó un potente disparo de larga distancia que atajó el guardameta.
- El atacante Christian Ebere ejecutó un remate posterior que fue controlado por el arquero costarricense.