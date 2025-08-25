La continuidad de Nathan Silva en Pumas comenzó a entrar en duda luego de que Vasco da Gama abriera negociaciones para hacerse con sus servicios. Ante esto, la directiva felina tomó una decisión para determinar qué será del futuro del zaguero brasileño.

De acuerdo a información del periodista Vene Casagrande, los dirigentes auriazules se reunirán prontamente para evaluar si aceptan la propuesta que realizó la institución carioca. Cabe destacar que la misma constaría de cinco millones de dólares en tres pagos.

En definitiva, todo indica que los próximos días serán cruciales para saber dónde continuará su carrera el defensa central de 28 años. Esto se debe a que el mercado de fichajes en Brasil se cerrará el próximo martes 2 de septiembre, por lo que Vasco necesita tener una respuesta cuanto antes.

El periodista Vene Casagrande aseguró que la directiva de Pumas se reunirá para evaluar la oferta de Vasco de Gama por Nathan Silva. (captura de pantalla de X)

Cabe recordar que Nathan Silva llegó a Pumas por pedido de Antonio Mohamed en julio del 2023 a cambio de 4 millones de euros. Y pese a que el Turco abandonó Ciudad Universitaria a fines de ese año, el sudamericano continuó siendo una pieza importante en el equipo titular tanto en la gestión de Gustavo Lema como en la actual de Efraín Juárez.

Sin ir más lejos, durante el comienzo de esta temporada fue de la partida y participó en todos los minutos de los nueve partidos que disputó Pumas. De este total, seis corresponden al Apertura 2025 de la Liga MX y tres a la primera fase de la Leagues Cup.

Nathan Silva disputó todos los minutos en esta temporada para Pumas UNAM. (Imago7)

Por otro lado, las estadísticas totales de Nathan Silva en el conjunto capitalino indican que ha jugado 87 partidos con cinco goles, una asistencia, 24 tarjetas amarillas, una expulsión por doble amonestación y dos rojas directas. ¿Continuará incrementando sus números en el Pedregal o escribirá una nueva página en su carrera?